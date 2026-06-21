Marítima
Hallan en Fisterra restos del marinero de Cambados desaparecido en el naufragio del «Sin Querer Dos»
La iglesia de San Benito de Fefiñáns acogió una misa de funeral por Guillermo Casais Bravo
Anxo Martínez
En el naufragio del «Sin Querero Dos», el 19 de diciembre de 2018, murieron cuatro pescadores de Cambados: Manuel Serén, Teófilo Rodríguez, Bernardo Padín y Guillermo Casais Bravo.
El dolor para la familia de este último se vio acentuado porque fue el único cuerpo que no se pudo recuperar. Durante días, medios de salvamento oficiales y barcos de pesca rastrearon la zona del hundimiento en busca del cuerpo del desaparecido, pero sin éxito.
Siete años y medio después, la familia del pescador ha podido darle sepultura a sus restos mortales. Hace aproximadamente un año, un barco del cerco que estaba faenando a la altura de Fisterra recuperó en un lance un cráneo humano.
Empezó entonces el largo camino para tratar de identificar estos restos, y las pruebas realizadas han podido concretar que el cráneo era el de Guillermo Casais.
La familia recibió esta semana los restos, y ofició el sábado por la tarde una misa de funeral en la iglesia de San Benito de Fefiñáns.
A nivel legal, el Juzgado de Corcubión ya había declarado el fallecimiento, que empezó a tramitarse unos meses después del naufragio, uno de los accidentes marítimos más graves de la historia reciente de Galicia.
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