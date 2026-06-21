O Concello da Estrada cédelle o albergue turístico de Sabucedo á Asociación Rapa das Bestas por dez anos
A festa máis emblemática do concello comezará o venres 3 de xullo coa tradicional subida ao monte na procura das greas
Redacción
O Concello da Estrada e Asociación Rapa das Bestas asinaron en Sabucedo un protocolo de colaboración para a cesión do único albergue turístico do municipio, emprazado na contorna da Carballeira do Campo do Medio.
Este espazo fixo, precisamente, de pano de fondo para a rúbrica, xusto ao remate do acto de presentación do programa, para vivir a presente edición da Rapa.
A escolla no foi casual e buscou a posta en valor das obras que se estiveron realizando nos últimos meses nesta emblemática localización, de gran valor natural, co proxecto de mellora financiado pola Deputación de Pontevedra.
O acto de presentación da Rapa das Bestas 2026 contou coa participación do presidente da Deputación, Luis López; o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao; o presidente da asociación que promove a festa, Paulo Vicente; representantes de Estrella Galicia; e o concelleiro Óscar Durán, entre outros.
O rexedor estradense aproveitou a súa intervención para anunciar a intención de asinar, rematada a presentación, o referido protocolo de colaboración entre Concello e Rapa das Bestas.
Despois de aludir á intención de que a Rapa das Bestas e a beleza de paraxes como a Carballeira do Campo do Medio sexan carta de presentación para que o turismo chegue a Sabucedo os 365 días do ano, o mandatario estimou que o albergue turístico pretende converterse nun “baluarte” para acadar este obxectivo.
“Estou plenamente convencido de que ninguén coñece, ama e é capaz de compartir mellor o patrimonio material e inmaterial que ten esta parroquia estradense como a Asociación Rapa das Bestas. Por iso, o máis lexítimo e natural é que o Concello ceda a este colectivo as instalacións do albergue”, dixo o alcalde.
Emprazado a escasa distancia do lugar no que se celebrou a presentación, o albergue apura as obras de remodelación que quixo facer o Concello para ceder un inmoble nas debidas condicións. Cunha superficie de 596 metros cadrados, ten espazos comúns exteriores e interiores onde se poden organizar eventos, reunións, xuntanzas ou actividades culturais.
Estímase que estas instalacións poden supoñer “un elemento esencial no desenvolvemento do potencial turístico e cultural que existe en Sabucedo”, segundo o alcalde, e establécese unha cesión inicial por un período de 10 anos.
O alcalde aproveitou tamén a súa intervención para aplaudir e agradecer a implicación da Deputación de Pontevedra coa Rapa das Bestas, que o propio Luis López cifrou en máis de 200.000 euros, a través do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Deza-Tabeirós-Terra de Montes.
Este impulso da Rapa como emblema da aposta por un destino turístico sustentable e descentralizado serviu para a renaturalización da Carballeira do Campo do Medio e a creación dun museo virtual centrado na festa que se presentou este venres en Sabucedo.
Deste xeito, ademais da colaboración coa asociación organizadora da festa, destináronse 110.000 euros á renaturalización da Carballeira do Campo do Medio e preto de 134.000 euros á creación dun Museo Virtual sobre a festa, con tecnoloxía inmersiva.
Programa
Con cambios na distribución que marcarán o xeito de vivir os diferentes espazos da festa, a Rapa das Bestas comezará o venres 3 de xullo coa tradicional subida ao monte na procura das greas.
A tradicional misa na honra de San Lourenzo será ás 06.30 horas, media hora antes de iniciar o ascenso dende O Celeiro cara a Montouto. A entrada das bestas no Castelo está programada para as 17.00 horas.
O primeiro curro da tempada chegará tras a baixada do sábado dende o peche de Cataroi.
A chegada das bestas fíxase para as 14.00 horas, con cita na curro ás 19.00 horas. O do domingo será ao mediodía, igual que o do luns.
Ademais dos tradicionais encontros entre home e besta, o programa de Sabucedo inclúe unha nova edición do festival RapaSons.
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