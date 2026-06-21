Ordes e Oroso acollerán o campionato de España de cans de rastro sobre xabaril
Reunirá preto de 50 participantes procedentes de distintos puntos de España xunto aos seus cans atrelados
Redacción
Os concellos de Ordes e Oroso acollerán o vindeiro sábado 27 de xuño o XXXIII Campionato de España de Rastro sobre Xabaril e III Copa de España Xuvenil, que se celebrarán nas súas respectivas sociedades de caza.
Na presentación de ambas as citas participaron o alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo; o concelleiro de Eventos, Pablo Vázquez Candal; o presidente da Real Federación Española de Caza, Josep Scandell; o delegado nacional de Rastro de Xabaril, Óscar Meijide Varela; o presidente da Federación Galega de Caza, Luis Eusebio Fidalgo Álvarez; o presidente da Federación Provincial da Coruña, José María Álvarez Villar; e o secretario xeral da FGC da Coruña, Antonio del Río Viqueira.
O rexedor destacou a importancia social e económica deste tipo de probas para os concellos e o rural galego, e dixo que "comenza a conta atrás dunha cita na que a selección galega ten moitas posibilidades de acadar grandes resultados".
Pola súa banda, Luis Eusebio Fidalgo agradeceu a colaboración dos concellos e sociedades de caza de Oroso e Ordes que fan posible a celebración desta cita nacional.
Josep Scandell agradeceu tamén a colaboración do Concello de Ordes, "xa que non é habitual nestes tempos facer un posicionamento político tan claro a favor do sector cinexético", dixo.
A competición, organizada xunto á Federación Galega de Caza e o Consello Superior de Deportes, reunirá preto de 50 participantes procedentes de distintos puntos de España xunto aos seus cans atrelados, que demostrarán a súa valía en rastreo e seguimento sobre o rastro do xabaríl nunha proba onde se poñen en valor a compenetración entre can e condutor, a disciplina e a capacidade de traballo dos cans.
Ademais, a xornada contará coa celebración da III Copa de España Xuvenil, unha iniciativa que continúa medrando ano tras ano e que ten como obxectivo fomentar a participación dos máis novos nesta modalidade deportiva, garantindo a remuda xeracional e o coñecemento dunha disciplina que avalía as capacidades naturais dos cans de rastro.
A proba estará supervisada por cinco xuíces nacionais, encargados de velar polo correcto desenvolvemento da competición e o cumprimento do regulamento oficial.
O venres ás 19.00 horas terá lugar a recepción dos participantes no Centro Cultural Fernando Casas e Novoa. Ás 21.30 será a cea de benvida no pavillón Juanito Amigo Ferreiro.
O sábado 27 ás 07.30 horas será a concentración dos participantes no Hotel Restaurante Barreiro. A saída será ás 08.30.
A proba iniciarase ás 09.35 horas. Ao mediodía farase unha parada para a degustación de taco campeiro.
Á unha da tarde comezará a final do campionato. A comida de clausura será ás tres da tarde no Restaurante Avelino, e a entrega de premios, ás 17.00 horas.
- El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
- Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico
- O Son do Camiño: Linkin Park reinan en el día del rock
- El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
- Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
- Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
- La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
- El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos