Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
O Son do CamiñoPedro BlancoAlerta por calorCentro Superior de HosteleríaCompos
instagram

Ordes e Oroso acollerán o campionato de España de cans de rastro sobre xabaril

Reunirá preto de 50 participantes procedentes de distintos puntos de España xunto aos seus cans atrelados

Participantes na presentación, que tivo lugar en Ordes.

Participantes na presentación, que tivo lugar en Ordes. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Ordes

Os concellos de Ordes e Oroso acollerán o vindeiro sábado 27 de xuño o XXXIII Campionato de España de Rastro sobre Xabaril e III Copa de España Xuvenil, que se celebrarán nas súas respectivas sociedades de caza.

Na presentación de ambas as citas participaron o alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo; o concelleiro de Eventos, Pablo Vázquez Candal; o presidente da Real Federación Española de Caza, Josep Scandell; o delegado nacional de Rastro de Xabaril, Óscar Meijide Varela; o presidente da Federación Galega de Caza, Luis Eusebio Fidalgo Álvarez; o presidente da Federación Provincial da Coruña, José María Álvarez Villar; e o secretario xeral da FGC da Coruña, Antonio del Río Viqueira.

O rexedor destacou a importancia social e económica deste tipo de probas para os concellos e o rural galego, e dixo que "comenza a conta atrás dunha cita na que a selección galega ten moitas posibilidades de acadar grandes resultados".

Pola súa banda, Luis Eusebio Fidalgo agradeceu a colaboración dos concellos e sociedades de caza de Oroso e Ordes que fan posible a celebración desta cita nacional.

Josep Scandell agradeceu tamén a colaboración do Concello de Ordes, "xa que non é habitual nestes tempos facer un posicionamento político tan claro a favor do sector cinexético", dixo.

A competición, organizada xunto á Federación Galega de Caza e o Consello Superior de Deportes, reunirá preto de 50 participantes procedentes de distintos puntos de España xunto aos seus cans atrelados, que demostrarán a súa valía en rastreo e seguimento sobre o rastro do xabaríl nunha proba onde se poñen en valor a compenetración entre can e condutor, a disciplina e a capacidade de traballo dos cans.

Ademais, a xornada contará coa celebración da III Copa de España Xuvenil, unha iniciativa que continúa medrando ano tras ano e que ten como obxectivo fomentar a participación dos máis novos nesta modalidade deportiva, garantindo a remuda xeracional e o coñecemento dunha disciplina que avalía as capacidades naturais dos cans de rastro.

A proba estará supervisada por cinco xuíces nacionais, encargados de velar polo correcto desenvolvemento da competición e o cumprimento do regulamento oficial.

O venres ás 19.00 horas terá lugar a recepción dos participantes no Centro Cultural Fernando Casas e Novoa. Ás 21.30 será a cea de benvida no pavillón Juanito Amigo Ferreiro.

O sábado 27 ás 07.30 horas será a concentración dos participantes no Hotel Restaurante Barreiro. A saída será ás 08.30.

A proba iniciarase ás 09.35 horas. Ao mediodía farase unha parada para a degustación de taco campeiro.

Noticias relacionadas

Á unha da tarde comezará a final do campionato. A comida de clausura será ás tres da tarde no Restaurante Avelino, e a entrega de premios, ás 17.00 horas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
  2. Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico
  3. O Son do Camiño: Linkin Park reinan en el día del rock
  4. El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
  5. Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
  6. Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
  7. La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
  8. El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos

La diáspora rumana en Galicia se desploma tras volver uno de cada tres a su país: "Aquí ya no puedes ahorrar"

La diáspora rumana en Galicia se desploma tras volver uno de cada tres a su país: "Aquí ya no puedes ahorrar"

Ordes e Oroso acollerán o campionato de España de cans de rastro sobre xabaril

Ordes e Oroso acollerán o campionato de España de cans de rastro sobre xabaril

El Gran Premio de República Checa de MotoGP, en imágenes

El Gran Premio de República Checa de MotoGP, en imágenes

Argentina se prepara para seguir de fiesta frente a Austria

Argentina se prepara para seguir de fiesta frente a Austria

Boqueixón recibe o verán co Lume Sagrado no Pico Sacro

Boqueixón recibe o verán co Lume Sagrado no Pico Sacro

Márquez pone el Mundial patas arriba con una victoria de campeón en Brno

Márquez pone el Mundial patas arriba con una victoria de campeón en Brno

A Escola Municipal de Música de Rois pecha o curso cun concerto que reuniu sobre o escenario alumnado de todas as idades

A Escola Municipal de Música de Rois pecha o curso cun concerto que reuniu sobre o escenario alumnado de todas as idades

Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación

Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación
Tracking Pixel Contents