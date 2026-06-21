Vimianzo animará o verán con oito espectáculos de circo, acrobacias, clown, música e humor
Todas as propostas terán lugar ás 21.00 horas na praza consistorial ou no Castelo, e serán de acceso gratuíto
O programa Vimiansol, o ciclo cultural que enche Vimianzo de cultura e entretemento durante as fins de semana do verán, regresa un ano máis cunha programación que combina circo contemporáneo, humor, música e espectáculos familiares.
A edición deste ano contará con oito propostas que se desenvolverán na Praza do Concello e no Castelo de Vimianzo.
A programación dará comezo o sábado 11 de xullo na Praza do Concello coa Fundación Tchyminigagua e o seu espectáculo Acrocircus. A recoñecida compañía colombiana, con máis de catro décadas de traxectoria e prestixio internacional, achegará ao público a súa particular linguaxe acrobática marcada polo ritmo e a enerxía e cunha profunda vocación de transformación social.
O 17 de xullo, o Castelo de Vimianzo acollerá o concerto Ao vivo: espazos singulares, de Emilio Rúa, un dos cantautores galegos máis destacados das últimas décadas, cunha carreira de máis de 35 anos e unha obra vinculada á poesía e á lingua galegas.
O 25 de xullo volverá o circo á Praza do Concello coa gala Circando, unha proposta de Artefeito chea de malabares, clown, acrobacias e humor, que reunirá algúns dos mellores números circenses para abraiar e facer gozar a pequenos e maiores.
Xa en agosto, o primeiro sábado día 1, a artista galega Sue Moreno presentará 5.0, o seu novo espectáculo, unha mestura de equilibrios, acrobacias aéreas e música en directo para reflexionar, desde o amor e o humor, sobre o paso do tempo, os cambios e o envellecemento. Unha proposta valente e emocionante dunha das acróbatas máis consolidadas de Galicia.
O 14 de agosto, o Castelo converterase de novo en escenario musical coa actuación de Héctor Lera. O artista, recoñecido tamén como actor de dobraxe de cine e televisión, ofrecerá un concerto marcado pola mestizaxe de estilos nun directo que destaca pola súa proximidade co público baixo o nome Cancións íntimas.
As artes escénicas regresarán á Praza do Concello o 15 de agosto con Las Cossas Nostra, da compañía do mesmo nome chegada dende Barcelona. Os protagonistas esta noite serán un extravagante dúo de gánsteres vítimas da moda italiana, que convidarán ao público a entrar nun universo absurdo e disparatado no que todo é posible.
O 22 de agosto será a quenda da compañía asturiana Adrián Conde e o seu espectáculo Intringulis. Da man do entrañable mago Braulio, o público vivirá unha experiencia na que os imprevistos se transforman en gargalladas e diversión para toda a familia.
Por último, o 29 de agosto, Vimiansol despedirá a súa edición deste verán coa compañía A Vela Circo e o espectáculo O último que apague a luz. A partir da historia de dous pallasos que deciden casar, a proposta constrúe unha aloucada cerimonia que reflexiona, desde o humor e o absurdo, sobre as tradicións e os rituais sociais.
Todas as actuacións comezarán ás 21.00 horas e serán de acceso libre e gratuíto.
Vimiansol 2026 está organizado polo Concello de Vimianzo, coa colaboración da Deputación da Coruña, e consolídase, tras varias edicións exitosas, como unha das citas culturais imprescindibles do verán na Costa da Morte.
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