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A Xunta licita por máis de 927.000 euros a mellora da contorna do Camiño Inglés en Oroso

Renovaranse o firme dos sendeiros, a iluminación e o mobiliario urbano, e arranxaranse as pistas deportivas e o parque infantil

Xosé Merelles, esquerda, coa conselleira Martínez Allegue e o alcalde de Oroso, Álex Doval, no Paseo do Carboeiro.

Xosé Merelles, esquerda, coa conselleira Martínez Allegue e o alcalde de Oroso, Álex Doval, no Paseo do Carboeiro. / Cedida

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Redacción

Oroso

A Xunta vén de sacar a licitación por 927.105,86 euros as obras para o acondicionamento da contorna do Camiño Inglés no Paseo do Carboeiro, no concello de Oroso.

A Administración autonómica achegará o 80% do orzamento do custo das actuacións e o Concello asumirá o 20% restante. De xeito máis concreto, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas financiará o 40% da execución destas obras, que tamén executará, e a Axencia de Turismo de Galicia aportará outro 40% do custe.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle esta licitación ao abeiro do Plan Hurbe, establecendo un prazo de presentación de ofertas que rematará o 8 de xullo.

O obxectivo é mellorar esta zona de paso do Camiño Inglés, en Sigüeiro. Para isto, acometeranse a mellora do firme dos sendeiros, arranxaranse as pistas deportivas ou o parque infantil e renovaranse a iluminación e o mobiliario urbano, entre outras accións.

Trátase de acadar unha mellora paisaxística e da seguridade viaria, tanto para os peregrinos como para os veciños da zona, facendo así esta contorna un lugar máis accesible, seguro e amable para camiñar, practicar deporte, descansar ou compartir tempo de lecer en familia ou entre amigos.

O departamento que dirixe María M. Allegue segue impulsando este tipo de obras a través do Plan Hurbe, cooperando cos concellos para mellorar as contornas urbanas ou equipamentos públicos.

Este programa busca conservar o patrimonio, embelecer os pobos e lograr lugares máis atractivos para vivir, traballar ou emprender.

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A través de intervencións como estas de Oroso, a Xunta contribúen ademais a reforzar a competitividade económica, dando pulo ao turismo, ao comercio ou á hostalaría, e atraen e consolidan poboación.

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