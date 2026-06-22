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CULTURA

Cabana viaxa da cultura castrexa ao medievo nun verán cheo de actividades

Haberá concertos, cine ao aire libre, obradoiros, romarías e recreacións históricas

A aldea de Riobóo acollerá unha nova festa de prevodas medievais.

A aldea de Riobóo acollerá unha nova festa de prevodas medievais. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

Concertos, romarías, recreacións históricas, espectáculos de rúa, cine ao aire libre e obradoiros amenizarán o verán en Cabana de Bergantiños a través dun programa pensado para todos os públicos co que o Concello quere achegar a cultura á veciñanza e dinamizar a vida do municipio na época estival.

Tríptico promocional do Verán Cultural de Cabana de Bergantiños.

Tríptico promocional do Verán Cultural de Cabana de Bergantiños. / Cedida

A música terá un peso destacado na programación. O Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate acollerá o ciclo de Concertos con encanto, que comezará o venres 10 de xullo coa actuación de Antía Muíño, continuará o xoves 30 de xullo coa visita de Xabier Díaz e pechará o venres 7 de agosto con Barreiro & Mato. Para asistir será necesaria inscrición previa.

Programación cultural para o verán en Cabana de Bergantiños.

Programación cultural para o verán en Cabana de Bergantiños. / Cedida

A praza do Pendón será outro dos grandes escenarios do verán, co espectáculo Saabor de Félix Rodríguez e Fran Rei o venres 10 de xullo, o concerto de rock familiar de Pakolas o venres 17 de xullo e a actuación de Sue Moreno 5.0 o venres 7 de agosto. A estas citas súmanse propostas como a Master Class de Acordeón co grupo Ensemble Codia no Dolmen de Dombate.

Unha cidade castrexa animada

Un dos eventos máis singulares chegará o sábado 11 de xullo coa nova edición do Castro Animado, que devolverá a vida á cidade castrexa de Borneiro a partir das 17.00 horas. A xornada combinará unha xuntanza e interacción cos habitantes doutros castros, unha degustación da gastronomía cabanesa, xogos populares con Miudiño e unha recreación histórica de Clan de Breogán. A música e o espectáculo poranos Cé Orquestra Pantasma e o circo Enredos da Vela.

Tarde-Noite no Medievo de Riobó

Un dos momentos máis especiais chegará o sábado 8 de agosto coa décimo sétima edición da Tarde-Noite no Medievo de Riobó, que dará comezo ás 17.00 horas. A cita transportará á veciñanza á época medieval coas prevodas medievais, unha camiñata á Torre da Penela, un pregón a cargo da Xunta Local da AECC de Cabana de Bergantiños e a Pitanza do Santo.

Concerto de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

A animación musical correrá a cargo de Os Farrapos, O Son do Castro, Os Enxebres de Cabana, Son de Cabana e As Cantareiras de Anos, mentres que o Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) animará a cucaña e a piñata. A xornada completarase coas actuacións de Cé Orquestra Pantasma, Cote Malabar, Os Festicultores e un concerto de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

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O programa completarase coa romaría de San Fins do Castro (declarada de Interese Turístico), sesións de cine de verán ao aire libre, espectáculos de rúa e visitas teatralizadas ao Dolmen de Dombate, entre outros.

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