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CONCILIACIÓN

A eclipse solar e o Asalto ao Castelo guían o Vimiverán máis multitudinario de Vimianzo

O programa municipal ofrece actividades educativas, deportivas, culturais e de lecer

Nenas e nenos de Vimianzo que participan no VimiAsalto.

Nenas e nenos de Vimianzo que participan no VimiAsalto. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Unha nova edición de Vimiverán comezou este luns en Vimianzo, con máis de 500 participantes nunha ampla oferta de propostas educativas, deportivas, culturais e de lecer para a infancia.

A iniciativa, impulsada polo Concello no marco das políticas de conciliación e corresponsabilidade, consolídase como unha ferramenta fundamental para favorecer a compatibilidade da vida laboral e familiar, ao tempo que promove espazos de aprendizaxe, convivencia e participación para as crianzas.

Astronomía e observación do ceo

A principal novidade desta edición será a incorporación da eclipse solar do 12 de agosto de 2026 como eixo pedagóxico transversal de toda a programación. Ao longo de todas as quendas, as crianzas participarán en actividades relacionadas coa astronomía e a observación do ceo, achegándose a este acontecemento astronómico excepcional mediante xogos, experimentos, dinámicas de divulgación científica e obradoiros de construción de proxectores estenopeicos para a observación segura do fenómeno.

A primeira quenda, VimiAsalto, desenvolverase entre o 22 de xuño e o 3 de xullo e contará coa participación de 80 nenos e nenas. Durante estas dúas semanas, as crianzas achegaranse á historia, ao patrimonio e ás tradicións locais a través de obradoiros, xogos e actividades inspiradas no Asalto ao Castelo, unha das celebracións máis emblemáticas do municipio.

Propostas de educación ambiental

A segunda quenda, que terá lugar entre o 6 e o 24 de xullo, reunirá a 130 participantes no pavillón municipal, onde se desenvolverán as actividades de VimiDeporte e VimiAstronomía, ás que se sumarán 18 prazas de VimiInformática na aula CEMIT da Casa da Cultura. A programación combinará actividades lúdico-deportivas con propostas de educación ambiental, reciclaxe e iniciación á astronomía, incorporando tamén contidos específicos relacionados coa eclipse.

Cociña práctica e divertida

As terceiras e cuartas quendas desenvolveranse do 27 de xullo ao 14 de agosto e do 17 ao 28 de agosto, respectivamente, contando con 110 participantes en cada unha delas. Durante estes períodos celebraranse novas edicións de VimiChef, nas que as crianzas poderán iniciarse no mundo da cociña mediante actividades prácticas e divertidas. A programación completarase con propostas de VimiDeporte e cunha nova edición de VimiInformática durante a quenda comprendida entre o 27 de xullo e o 14 de agosto.

Pola súa banda, VimiAventura nas parroquias desenvolverase este ano no pavillón de Baíñas, ao ser a única parroquia na que se acadou o número mínimo de inscricións necesario para a posta en marcha da actividade. Esta proposta permitirá achegar tamén ás crianzas do rural os contidos vinculados á eclipse e ás actividades de descubrimento científico previstas para o verán.

Servizo de madrugadores

Como complemento ao programa, o Concello volve ofrecer o servizo de madrugadores, dispoñible de 08.00 a 10.00 horas, co obxectivo de facilitar ás familias unha maior flexibilidade horaria e contribuír á conciliación laboral e familiar.

Desde o Concello de Vimianzo agradecen "a confianza depositada polas familias" nesta iniciativa e destacan o esforzo realizado para ofrecer unha programación de calidade que combina aprendizaxe, diversión, convivencia, patrimonio e ciencia.

"A través da eclipse solar como fío condutor común, Vimiverán 2026 busca converter un acontecemento único nunha oportunidade para espertar a curiosidade, fomentar o coñecemento e ofrecer experiencias educativas significativas á infancia do municipio", subliñan desde o goberno local, que preside Mónica Rodríguez.

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O programa está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade, a través do Plan Corresponsables, co obxectivo de promover recursos que favorezan a conciliación e a corresponsabilidade nas familias.

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