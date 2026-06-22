INFRAESTRUTURAS
Luz verde ao trazado da variante de Carballo, cun investimento de máis de 22 millóns
Conectará Bértoa coa AC-552, a AC-413 e a DP-1914, evitando o paso de tráfico pesado polo centro urbano
O Consello da Xunta aprobou o proxecto de trazado da variante de Carballo, cuxa execución suporá un investimento estimado de máis de 22 M€.
O obxectivo é o desenvolvemento dunha estrada de novo trazado que sirva de variante polo sueste ao núcleo urbano da capital de Bergantiños. Permitirá a conexión do parque empresarial de Bértoa, a AC-552 e o enlace Carballo leste da AG-55 coas estradas DP-1914 e AC-413, situadas ao sur e sueste de Carballo.
A aprobación definitiva deste proxecto comporta tamén a declaración de utilidade pública. Unha vez aprobado definitivamente o proxecto de trazado, continuarase coa redacción do proxecto construtivo co que se materializará a execución das obras.
Do parque empresarial á zona norte
Trátase de crear unha variante de poboación pola zona leste que capte e canalice os tráficos de medio e longo percorrido do parque empresarial e da zona norte de Carballo cara a Santiago de Compostela pola estrada provincial DP-1914, e cara a Ordes e a N-550 empregando a AC-413, co fin de evitar deste xeito que atravesen a trama urbana de Carballo.
Con esta actuación darase un servizo máis directo ao polígono de Bértoa, que xera gran parte da actividade económica de Carballo e da súa mobilidade, ademais de evitar o tránsito de mercadorías polo centro urbano de Carballo. Isto permitirá evitar a circulación de vehículos pesados, en concreto, na zona do instituto Alfredo Brañas, do colexio infantil e de primaria Fogar e da zona do complexo deportivo.
Entre 8.700 e 11.300 vehículos diarios en 2045
A intensidade media do tráfico no ano horizonte 2045 estímase que oscilará entre os 8.747 e os 11.360 vehículos/día, dependendo do treito. As actuacións deseñadas prevén unha estrada de novo trazado e velocidade de proxecto de 80 km/h. As conexións con outras estradas resólvense a nivel mediante glorietas. A estrada estará valada e non se permitirán os accesos, salvo nas glorietas que delimitan os treitos do trazado.
A nova estrada en planta estrutúrase en dous tramos, que teñen orixe e final nas interseccións a nivel previstas en forma de glorieta. En concreto, o primeiro treito, cunha lonxitude de 2,8 km, iníciase nunha nova glorieta situada na AC-413 e discorre en dirección NE, e finaliza na glorieta existente na AC-552. O segundo teito de novo trazado, de 0,8 km, iníciase na DP-1914 e finaliza nunha nova glorieta na AC-413.
A lonxitude acada algo máis de 3,6 quilómetros, cunha sección tipo xeral de 2 carrís de 3,50 metros, máis 2 beiravías de 1,5 m e bermas de 1 m. As estruturas que se van desenvolver inclúen un viaduto sobre o río Anllóns de 340 m de lonxitude, dous pasos superiores sobre a variante no treito entre a AC-413 e a AC-552; un paso inferior baixo a variante no tramo entre a DP-1914 e a AC-413, de dimensións interiores 10 x 4,5 m.
Dúas glorietas
Tamén se prevé un muro de contención no treito final da variante, na marxe dereita no punto de conexión coa AC-552, e un marco para o rego Añón, no treito entre a AC-413 e a AC-552, de dimensións interiores 6 x 3,5 m. Con respecto ás glorietas, construiranse dúas glorietas de 60 e 70 m de diámetro con dous carrís de 4 m, beirarrúa exterior de 1,5 m, beirarrúa interior de 1 m e berma de 1 m nas interseccións coa AC-413 e DP-1914.
O Goberno galego subliña que segue avanzando no impulso de "infraestruturas que permitan unha Galicia mellor conectada e máis vertebrada, mellorando as comunicacións nos municipios e favorecendo unha mobilidade máis cómoda e segura".
- El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
- Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación
- El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
- Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo
- El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol
- Muere una vecina de Noia en la playa de Broña, en Outes, al parecer tras sufrir una indisposición
- Tercera jornada de O Son do Camiño: búscate en el público
- Carlangas, 9Louro, Bala y Galician Army pondrán banda sonora a los atardeceres del Gaiás en Santiago