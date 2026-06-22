Un menor por cada tres jubilados: la brecha demográfica se agranda en el cinturón de Santiago con Ames a la cabeza del relevo generacional

La Galicia que crece y la Galicia que envejece distan pocos kilómetros una de otra. Y en el cinturón de Santiago hay varios concellos que ejemplifican esa paradoja.

De hecho, la evolución demográfica de los municipios del área metropolitana dibuja dos realidades bien distintas y cada vez más diferenciadas.

En una comarca cada vez más envejecida, Ames lidera el relevo generacional, mientras que Val do Dubra, municipio con el que limita al norte, se sitúa en el extremo contrario de la pirámide poblacional.

Como reflejan los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025, la distancia entre ambos modelos no deja de ampliarse. Junto con Ames, Oroso es el único concello del cinturón compostelano en el que residen más jóvenes que jubilados. Ambos ayuntamientos —con localidades urbanas densamente pobladas como Bertamiráns, O Milladoiro y, en menor medida, Sigüeiro— vieron hace ya tiempo cómo su población se revitalizaba con la llegada de familias expulsadas de Santiago por los elevados precios de la vivienda y de población inmigrante que optó por asentarse en los núcleos más próximos a Santiago.

Ames y Oroso, la excepción joven

En la actualidad, Ames suma 6.704 menores de 20 años frente a 4.951 vecinos de 65 años o más. En la práctica, son 135 menores por cada cien mayores, una situación prácticamente inédita en el panorama gallego. En Santiago, por ejemplo, hay 149 jubilados por cada 100 menores de 20 años.

En Oroso, la situación se acerca más al equilibrio entre generaciones. El concello cuenta con 1.475 menores de 20 años y 1.389 mayores de 65, lo que le permite conservar una de las estructuras demográficas más saludables del área compostelana.

En Teo y Brión, la población sénior supera a la joven, aunque las ratios no son alarmantes. En suelo teense viven 3.293 menores frente a 4.352 mayores de 65 años, mientras que en Brión la diferencia es de 1.548 jóvenes frente a 1.788 jubilados.

La cara opuesta de la moneda se da en los concellos más rurales. Entre los que presentan peor balance destacan Touro, con 381 menores de 20 años frente a 1.190 personas mayores de 65. Es decir, más de tres jubilados por cada niño o joven. Una situación muy similar se registra en Val do Dubra, con 474 menores y 1.325 mayores, y también en Arzúa, donde los mayores duplican ampliamente a los jóvenes.

Otros municipios del entorno compostelano muestran igualmente síntomas evidentes de envejecimiento. Es el caso de Vedra, Boqueixón, Rois o Padrón.

Ribeira, Boiro y Carballo resisten

Fuera de la comarca inmediata de Santiago, los datos muestran comportamientos diferentes. Ribeira, Boiro y Carballo conservan una estructura relativamente más joven gracias a su tamaño poblacional y a su capacidad de atracción económica, mientras que municipios como A Estrada, Porto do Son, Noia, Lalín o Melide presentan ya un peso creciente de la población jubilada.