OPOSICIÓN VECIÑAL
Nace Terra de Soandres para liderar a batalla contra o proxecto de biogás da Laracha
A nova asociación permitirá reforzar a defensa legal e administrativa fronte á planta industrial
Uns 200 veciños e veciñas participaron na asemblea aberta convocada pola Plataforma Stop Biogás A Laracha, co obxectivo de compartir todas as accións e actividades realizadas dende que se coñeceu o macroproxecto, recoller ideas e propostas e comentar os novos pasos que pretenden dar para seguir loitando xuntos.
Á reunión tamén asistiron representantes políticos de diversos partidos, así como da Plataforma Biometano Deza.
Unha asociación veciña, ecoloxista e cultural
Na xuntanza acordouse crear unha asociación veciñal, ecoloxista e cultural Terra de Soandres, en resposta "á necesidade dunha maior estrutura formal e legal nas actividades e accións a realizar, e para persoarse no proceso administrativo e xurídico do proxecto do biogás en Soandres".
A asociación, aberta a calquera veciño que queira participar, conta xa cun correo electrónico propio e proximamente disporá de redes sociais propias e atenderá á cidadanía na escola unitaria da Revoltiña, na propia parroquia de Soandres.
Por outra banda, a asociación ten programadas para esta semana reunións co Concello da Laracha e co grupo parlamentario do PP, e agardan reunirse tamén "en breve" coa conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
Encontro Dexo Terra Viva
Esta mesma semana, van participar cun posto informativo no encontro Dexo Terra Viva que se celebrará en Dexo (Oleiros) o sábado 27 e domingo 28, no que se debaterán e compartirán diversas problemáticas que afectan ao territorio galego e no que haberá tamén obradoiros e actividades culturais.
Nas seguintes semanas están planeadas máis actividades como faladoiros, rutas de sendeirismo e incluso se plantexan impulsar un evento cultural público, con mesas redondas, concertos… no que ademais de reivindicar e seguir difundindo os perigos deste proxecto, se poidan recadar fondos para a causa e seguir creando comunidade entre a veciñanza afectada.
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