SAN XOÁN
A noite meiga iluminará Carballo con máis de 800 cachelas
A gran fogueira, obra de Maximino Pazos, renderá homenaxe ao histórico trolebús
En Carballo todo está listo para vivir a noite máis máxica do San Xoán. A Policía Local recibiu este ano máis de 800 comunicacións previas por parte da veciñanza para a celebración de cachelas e a instalación de barbacoas.
Este rexistro previo permitirá ás forzas de seguridade situar no mapa cada punto de lume para actuar coa máxima celeridade en caso de calquera incidente.
Os establecementos hostaleiros da vila quedan dispensados da prohibición xeral de realizar barbacoas na vía pública dende hoxe mesmo, 22 de xuño, ata o vindeiro día 29.
A gran cachela do Rego da Balsa: homenaxe ao trolebús
O centro da festa volverá ser o Rego da Balsa, a partir das 21.00 horas. A tradicional sardiñada popular contará este ano tamén con racións de sardiñas (12 euros) e de chourizo e costela (tamén a 12€), acompañadas polo pan doado polas panaderías locais Alfonso, Añón, Cancela, Élida Mesejo, Forno Novo, Garcos, Muíño, Seoane, Nuria e PanIgnacio, e co patrocinio de Todo Lar.
Da música encargarase a orquestra Compostela, a formación máis antiga de Galicia (en activo dende 1919). Ás 00.00 horas, na hora bruxa, prenderase a gran cachela municipal. Deseñada un ano máis polo carballés Maximino Pazos, que sempre se inspira en edificios ou elementos emblemáticos de Carballo, e fabricada cos materiais doados por Pinturas Kromo, a fogueira deste ano é unha homenaxe ao histórico trolebús que unía Carballo coa Coruña.
O alcalde, Daniel Pérez, acompañado polas concelleiras Maruxa Suárez e Maica Ures, que forman parte da comisión de festas, achegouse ata a zona da festa para felicitar a Maxi pola súa obra, na que contou coa axuda constante de Mónica Gerpe, membro tamén da comisión, e a colaboración de varias persoas voluntarias, entre elas un grupo de usuarios de Apem.
A festa continuará a partir das 00.30 horas co ritmo de Señora DJ.
Normas de seguridade para as cachelas
O Concello lembra as normas de obrigado cumprimento para todas as fogueiras particulares:
- Distancias: As cachelas deben estar a un mínimo de 12 metros de edificios, árbores, vehículos e tendidos eléctricos.
- Dimensións: O diámetro máximo da zona de combustión será de 4 metros e a altura non superará os 2 metros.
- Materiais permitidos: Só se pode queimar leña, pólas e madeira limpa. Prohíbese taxativamente a queima de plásticos, pneumáticos, latas, PVC, aerosois ou líquidos combustibles.
- Vixilancia: A persoa solicitante debe vixiar o lume en todo momento e asegurarse de que quede totalmente apagado ao rematar.
Teléfonos de emerxencia dispoñibles:
- Emerxencias: 112
- Policía Local: 981 701 722
- Bombeiros: 981 758 057
- Protección Civil: 981 704 048
- El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
- Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación
- El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
- Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo
- El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol
- Muere una vecina de Noia en la playa de Broña, en Outes, al parecer tras sufrir una indisposición
- Tercera jornada de O Son do Camiño: búscate en el público
- Carlangas, 9Louro, Bala y Galician Army pondrán banda sonora a los atardeceres del Gaiás en Santiago