El Pico Sacro está a menos de dos años de ser declarado Bien de Interés Cultural entre Vedra y Boqueixón

El Pico Sacro está ya a un paso de ser declarado Bien de Interés Cultural, según publicaba este lunes el Diario Oficial de Galicia, con el expediente de incoación como BIC. Este procedimiento tiene un plazo máximo de tramitación de dos años, e implica que puedan comenzar a ejecutarse medidas de salvaguarda de las diferentes manifestaciones inmateriales que se desarrollan en el Pico Sacro, en los municipios de Boqueixón y Vedra.

Expediente ya en marcha

El expediente elaborado por los técnicos de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destaca el paisaje excepcional y simbólico de este espacio, que considera merecedor de ser declarado Bien de Interés Cultural por su uso social, ritual y ceremonial, dotado de un significado cultural que trasciende el ámbito religioso para vincularse con la cultura popular y sus manifestaciones. De este modo, reconoce que se trata de una manifestación destacada del patrimonio cultural inmaterial de Galicia.

En esta consideración del conjunto del Pico Sacro se ha tenido en cuenta el informe elaborado por el Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que presenta un análisis pormenorizado en el que se destacan sus atributos como espacio físico y simbólico, así como sus valores históricos y arqueológicos. Del mismo modo, se resaltan las manifestaciones inmateriales presentes en el territorio, como las leyendas, las canciones populares, los refranes y las fiestas, romerías y demás actividades culturales.

Participaron colectivos diversos

Cabe destacar que en la elaboración del expediente administrativo participaron diferentes asociaciones, la vecinos y los ayuntamientos antes citados. En este sentido, constan en el expediente numerosas solicitudes expresas de las comunidades portadoras y organizaciones representativas para que se iniciara el procedimiento administrativo de declaración de Bien de Interés Cultural de este conjunto.

Precisamente, el inicio de este expediente refleja el importante compromiso del Gobierno gallego con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio singular de la Comunidad. Así lo demuestran los 797 bienes declarados en la actualidad en Galicia.

Documentación clave

En la documentación presentada para la incoación se pone en valor que se trata de uno de los promontorios más emblemáticos y venerados de Galicia, además de un lugar de profundo significado simbólico, espiritual y legendario. Asimismo, se destaca que se trata de un enclave singular donde el monumento natural se relaciona estrechamente con la tradición oral gallega y la memoria colectiva. En este sentido, se señala que es epicentro de leyendas jacobeas y que reúne un conjunto de bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, que abarcan desde la prehistoria hasta la actualidad.

En concreto, el informe recoge que está rodeado de túmulos megalíticos y hace hincapié en la existencia, a lo largo de la historia, de numerosos bienes patrimoniales como una fortaleza, monasterios y capillas, al tiempo que subraya que en este espacio confluyen dos rutas de peregrinación a Santiago: la Vía de la Plata y el Camino de Invierno. Además, incide en que la documentación histórica, la toponimia y la tradición oral sitúan en este lugar el mito de la Reina Lupa, una leyenda que constituye el mito fundacional de la que hoy es la capital de Galicia.

De este modo, el expediente remarca que el lugar posee una gran densidad simbólica, histórica y cultural, que da muestra de su importancia como montaña sagrada. A este respecto, considera que para Galicia sería el equivalente a otras montañas sagradas que cuentan con figuras de protección del patrimonio inmaterial por su carácter simbólico, espiritual y religioso.

Además de reconocer que constituye un hito destacado en el paisaje, el expediente ensalza este conjunto como un símbolo identitario de Galicia, especialmente para las personas que viven en su entorno, ya que consideran el Pico Sacro como una parte integral de su vida cotidiana. En esta línea, se menciona que se trata de un lugar que guía las rutinas diarias, así como el ciclo anual agrario y el ciclo vital de la población.

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Relación ancestral con la población

Por tanto, el informe considera que el conjunto simbólico del Pico Sacro es también un reflejo de la relación ancestral entre sus habitantes y su entorno natural. De hecho, subraya que existe un orgullo local y un vínculo espiritual muy profundo con el Pico Sacro. Asimismo, considera relevante que diferentes actores sociales de los municipios más próximos al Pico lleven décadas insistiendo en la importancia de contar con una figura de reconocimiento patrimonial para este conjunto de manifestaciones inmateriales.