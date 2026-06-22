El pueblo gallego para vivir el San Juan más ancestral: 52 antorchas y un ritual de la suerte en un yacimiento prehistórico

La cuenta atrás para el San Juan ha comenzado y hay quien todavía no ha decidido dónde celebrará una de las noches más mágicas. En Santiago habrá numerosas cacharelas que cambiarán el callejero compostelano durante este 23 de junio, pero, si lo que uno busca es tradición y rituales ancestrales, no es en la urbe donde debe hacer su hoguera.

La buena noticia es que solo es necesario una breve escapada en coche desde territorio santiagués para encontrar una de las fiestas gallegas con mayor misticismo, en las que el fuego y los ritos de la buena suerte se unen en un entorno repleto de historia. Concretamente, en un castro de la Edad del Hierro, donde los vecinos dibujan cada año un anillo de fuego y donde, cuentan las leyendas, está la puerta de entrada al mundo de los mouros y mouras.

Hablamos del Castro de Castrolandín, un yacimiento de Cuntis (Pontevedra) a tan solo 40 minutos de Santiago que celebra su tradicional Festa dos Fachos, uno de los San Juanes más peculiares de los que se festejan en Galicia. Sus círculos de piedra, restos de antiguas civilizaciones, se convierten en el escenario de un rito en el que el fuego concede deseos y en el que, si uno tiene suerte, puede que llegue a encontrar alguno de los tesoros que las historias sitúan ocultos en los alrededores.

La gran hoguera central en el Castro de Castrolandín, Cuntis, durante San Juan. / YouTube/@zapatillasporelmundo

El San Juan del Castro de Castrolandín, la fiesta gallega para viajar a un mundo de leyenda

La Festa dos Fachos de Cuntis es una tradición que los lugareños llevan celebrando durante generaciones. Aunque se prohibió en los años 40 del siglo XX, se recuperó de nuevo a comienzos de los 2000, rescatando una parte de la historia gallega y de sus rituales más ancestrales.

Y es que esta fiesta de San Juan tiene, además del fuego, otros elementos diferenciadores que la hacen mágica. Todo comienza con la gran hoguera que se prende en el centro del yacimiento, cuyas llamas se usan más tarde para prender las 52 ramas a modo de antorchas que hay distribuidas por el castro.

En cada una de ellas, según indica Trazas de Pontevedra -una iniciativa del Ministerio de Fomento y la Diputación de Pontevedra para promocionar los yacimientos de la provincia- cuelgan siete piñas "que simbolizan las semanas del año y los siete días de la semana". Se debe quemar cada una de ellas mientras se formula un deseo, aunque también hay quien lo pide mientras lanza las piñas a la hoguera.

Alrededor, los castros y los petroglifos se alzan imponentes, muchas veces acompañados de música de instrumentos tradicionales. Este ritual antiguo de Galicia también incluye el ya de por sí clásico salto del fuego, que, en este caso, solían hacer las mujeres en edad fértil para aumentar su probabilidad de tener hijos.

El San Juan de Cuntis suele estar acompañado por música tradicional gallega. / YouTube/@zapatillasporelmundo

Pasar la hoguera también era un modo de purificarse y de celebrar una noche en la que se estaba más cerca del mundo mitológico. Y es que las leyendas que rodean este rincón mágico de Pontevedra apuntan a que, bajo la tierra del yacimiento, se encontraba el hogar de los mouros y mouras, seres sobrenaturales del folclore gallego que a menudo esconden grandes tesoros.

La presencia de mica en la zona, de hecho, ha sido el germen de muchas de estas historias, en las que llega a haber aves con plumas de oro y una entrada secreta por la que estos seres mágicos "solían ir a buscar agua a una fuente que podría tener propiedades mágicas". Entre las ruinas del castro y con la solemnidad del fuego, resulta fácil imaginar el origen de las leyendas y sentir que, por una noche, se ha viajado en el tiempo al pasado.

Cuntis, un oasis termal a un paso de Santiago

El Castro de Castrolandín estuvo habitado por cerca de un centenar de personas durante la última etapa de la cultura castreña. Está situado a un kilómetro y medio del centro de Cuntis, que conviene explorar antes de acudir al yacimiento para ver la hoguera.

Su zona vieja, repleta de casas con balcones de los siglos XVIII y XIX, son el primer indicio del peso histórico de esta villa, que fue una destacada estación termal durante el imperio romano. Rodeando el núcleo urbano del municipio, se puede pasear junto al río Gallo o ascender al Monte Xesteiras, cuyos más de 700 metros de altura permiten ver el valle, el mar de Arousa e incluso parte de Santiago.