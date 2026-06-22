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PRUEBAS

Las sirenas de emergencia de las presas de Xeal se activarán el jueves en Carnota, Dumbría y Mazaricos

Comenzarán a sonar a las 10.00 horas en la de A Fervenza y a las 11.40 en la de Santa Uxía

Vista aérea del embalse de A Fervenza, situada entre Dumbría e Mazaricos.

Vista aérea del embalse de A Fervenza, situada entre Dumbría e Mazaricos. / Xeal

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José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

La Xunta ha programado para el jueves, día 25, una activación de prueba de las sirenas de aviso a la población adscritas a las presas de Xeal, situadas en Carnota, Dumbría y Mazaricos.

Estas pruebas tienen un doble objetivo: que la población de las zonas afectadas y los medios y recursos adscritos al plan Inungal se familiaricen con el sonido de las sirenas y, por otra parte, comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de activación.

Horarios de activación

Así, las sirenas de la presa de A Fervenza (Dumbría-Mazaricos) se activarán a las 10.00 horas y las de Santa Uxía (Carnota, Dumbría y Mazaricos) a las 11.40 horas. En ambos casos permanecerán activas durante media hora.

Participará personal dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como miembros de Protección Civil de los ayuntamientos afectados, junto con personal de Xeal.

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Las pruebas no afectarán a la actividad diaria de la vecindad. En cualquier caso, la población de los lugares en los que el aviso será audible será informada de la prueba y de las medidas de autoprotección previstas en caso de emergencia.

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