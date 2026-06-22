Trasladado en helicóptero tras una colisión frontal en A Estrada

Una persona tuvo que ser trasladada en helicóptero tras una colisión frontal en A Estrada. El accidente se produjo unos diez minutos después de las 18:00 horas, en el kilómetro 207 de la N-640. Según la información recogida por el 112 Galicia, se trató de una colisión frontal entre dos turismos, con varios heridos tras el impacto y posibles personas atrapadas, aunque no fue necesario excarcelar.

De inmediato, desde el CIAE 112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada.

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Los servicios de urgencias sanitarias movilizaron el helicóptero de Santiago hasta el punto, de manera que se trasladó en él a una persona. Hubo otros dos heridos que fueron evacuados en ambulancia.