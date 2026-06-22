El Cristobaliño se sale: el Entroido de Verán regresa a Negreira con gala de Azúcar Moreno

Vuelve el Entroido de Verán hasta la capital de Barcala el próximo sábado 25 de julio con el Cristobaliño, organizado por la asociación Negreira Viva y con la actuación estelar esa misma noche de Azúcar Moreno, según la presentación que acogió el Restaurante de A Ponte Maceira.

La jornada festiva arrancará el 24 con las Cristolimpiadas en la piscina municipal, para seguir el 25 por la mañana con playbacks, Nicravision junior, y sesión vermú patrocinada por Lodeiros con Los Jinetes del Trópico, que volverán de noche. Ya a las 16.00 h., Festa da auga en el Campo da Feira patrocinada por Silvia Luján, con guerras de pistolas e hinchables . A las seis de la tarde comenzará el Gran desfile de disfraces de O Cristobaliño.

Programación para la jornada nocturna

Por la noche, concurso de playbacks Nicravisión y gran verbena con actuaciones en directo hasta la madrugada, a cargo de los conjuntos ya citados más Fuego Lolita, LG1DO y DJ Bacardit.

Hay que destacar que en esta edición se ha puesto en marcha un crowdfunding que ya lleva reunidos 225 euros y al que se puede acceder en el siguiente enlace.