El Concello de Ames desvela su agenda cultural y festiva para el verano con fiestas populares, andainas y hasta taichí

Acaba de presentarse la programación estival Verán en Ames 2026, que ofrece tres meses consecutivos repletos de actividades y celebraciones. Entre todas las propuestas destacan las Festas da Madalena de Milladoiro, del 1 al 4 de agosto, y las Festas da Peregrina de Bertamiráns, del 5 al 9 de agosto. Además, el programa incluye actividades para todos los públicos, como los Seráns de Ames, las Noites en Vela, el festival Ames Jazz, el Millarock, los actos del Día de Galicia o el festival Abanea, sin olvidar los campus deportivos.

Programa para el presente mes de junio

Las actividades arrancan este martes 22 con el Curso de iniciación al piragüismo, que se celebrará los lunes, miércoles y viernes hasta el 17 de julio, en horario de 10.30 a 11.45 horas, en la playa fluvial de Tapia. Esta semana también tendrá lugar la programación del Día del Orgullo LGTBIQ+, del sábado 26 al domingo 28.

La semana siguiente, el día 29, habrá una doble oferta lúdica: por un lado, actuará el grupo Os Melidaos en San Pedro de Bugallido; por otro, se celebrará en el auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns el festival de fin de curso de la escuela de danza Entre Caixas. Y para cerrar el mes, el martes 30 la Casa de la Cultura do Milladoiro acogerá la actividad Achegándonos á eclipse, mientras que el Pazo da Peregrina será el escenario de la IV Gala Recoñecemento Escena Galega das Artes Escénicas.

Julio trae cursos de natación

El mes de julio comenzará con el curso de Taichí y Chikung, que se celebrará todos los lunes y miércoles desde el día 1 hasta el 15 en los jardines del Pazo da Peregrina y en el entorno de la piscina de O Milladoiro, respectivamente. Paralelamente, el día 1 también dará comienzo el curso de natación de verano, que se prolongará hasta el 31 de julio. Las piscinas de Bertamiráns y O Milladoiro acogerán cursos de Aquagym, a las 16.00 horas los martes en Bertamiráns y los jueves en O Milladoiro, así como clases de Yoga, a las 10.00 horas los miércoles y viernes en Bertamiráns y los martes y jueves en O Milladoiro.

El día 2 se celebrará, a las 19.00 horas, una nueva edición de la actividad Achegándonos á eclipse, esta vez en el Pazo da Peregrina. Por su parte, el viernes 3 y el sábado 4, el espacio que se acaba de citar y el bar O Transistor acogerán la novena edición del festival Ames Jazz, que este año contará con la participación de la Orquesta Galega de Liberación.

La semana siguiente estará protagonizada por el Festival Abanea, el miércoles 8 en el Pazo da Peregrina; los Seráns de Ames, el jueves 9 en Tapia; la recepción Veráns en Paz», el viernes 10 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento; el Encuentro Intercultural, el sábado 11 en el parque de O Ameneiral; y la Festa do Chourizo ao Viño, el domingo 12 en Ortoño. El jueves 16 tendrá lugar una nueva edición de los Seráns de Ames, esta vez en Biduído. Ese mismo día, y hasta el 31 de julio, comenzarán las clases de Yoga terapéutico, que se impartirán los lunes en el entorno de la piscina de O Milladoiro y los jueves en los jardines del Pazo da Peregrina de Bertamiráns.

Durante ese fin de semana, el viernes 17 se llevará a cabo una actividad de interpretación de petroglifos y observación del cielo en el Monte do Peregrino, y el sábado 18 comenzarán, a las 21:00 horas, las Noites en Vela en Ponte Maceira.

En los últimos días del mes se celebrarán distintas actividades, como los actos del Día de Galicia, el jueves 23 en el Pazo da Peregrina; la regata provincial de piragüismo, el sábado 25 en la playa fluvial de Tapia; o el festival Millarock, el viernes 31 en la Travesía do Porto de O Milladoiro. Además, del 20 de julio al 14 de agosto se desarrollará un nuevo turno del Curso de iniciación al piragüismo, los lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a 11:45 horas.

Celebraciones populares en agosto

En cuanto a agosto, los principales atractivos de la programación serán las Festas da Madalena, que se celebrarán en O Milladoiro del 1 al 4 de agosto, y las Fiestas de la Peregrina, que tendrán lugar en Bertamiráns del 5 al 9 de agosto. Durante la primera quincena también se desarrollará el curso de natación de verano, entre los días 3 y 31, en las piscinas municipales de Bertamiráns y O Milladoiro.

Además, el día 6 habrá una doble programación: la ruta Camiñando ao solpor, a las 20.00 horas, con salida desde el Centro de Salud de O Milladoiro, y el festival Emerxentes, que tendrá como marco el entorno del parque de O Ameneiral. El viernes 7 será el turno de la Gladiator Kids, a partir de las 18.30 horas en Bertamiráns.

En la segunda quincena del mes, el domingo 16 comenzarán las Festas de Trasmonte. Posteriormente, el jueves 20 se celebrará una nueva edición de los Seráns de Ames en Cruxeiras y otra sesión de la ruta Camiñando no solpor, con salida desde el Centro de Salud de Bertamiráns a las 20.00 horas. Para finalizar el mes, el jueves 27 habrá una nueva sesión de los Seráns de Ames, esta vez en Tapia, mientras que el domingo 30 comenzarán las Fiestas de A Ameixenda.

Finalización en septiembre

El mes de septiembre comenzará, miércoles día 2 a las 18.00 horas, con Brincadeiras Miúdas en la Carballeira dos Trasnos de Ventín. Posteriormente, el sábado 5 será el turno de la Xincana Xente Nova, Comercio Vivo organizada por la patronal XEA entre las 20.00 y las 22.00 horas en Bertamiráns. Ese mismo día volverá a celebrarse una actividad de interpretación de petroglifos y observación nocturna en el Monte do Peregrino.

El sábado 12 será uno de los días más destacados del mes. En primer lugar, se celebrará una jornada gaming en el pabellón municipal de O Milladoiro, entre las 12.00 y las 20.00 horas. Posteriormente, entre las 19.00 y las 21.00 horas, el anexo del pabellón acogerá una nueva sesión del Club Juvenil DISTRITO 13 17, titulada Mísiles.

Durante las últimas semanas también habrá una intensa actividad: los días 19 y 20 se celebrará el Mundial de Atletismo Ultrafondo 100K IAU; el viernes 25 tendrá lugar una nueva sesión del Club Juvenil DISTRITO 13 17, con un taller de fotografía entre las 19.00 y las 21.00 horas en el Pazo da Peregrina, además de la Marcha Ciclista Nocturna, a las 21.30 horas en la Praza do Concello; y el sábado 26 se celebrarán los Xogos en Bici, a partir de las 17.00 horas en el aparcamiento de Agriños.