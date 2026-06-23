Festas patronais
Bustamante, Baiuca 9Louro e Panorama marcan un San Paio da Estrada para todas as idades
As festas patronais celebraranse do 24 ao 28 de xuño cun programa que combina concertos, verbenas, deporte, tradición, actividades infantís e propostas xuvenís
As festas de San Paio 2026 da Estrada chegan cun programa amplo e repartido ao longo de cinco días, no que a música terá un peso destacado, pero sen deixar fóra a tradición, o deporte, as actividades infantís e as propostas para a mocidade.
A comisión organizadora, que se estrea este ano á fronte das celebracións, buscou construír unhas festas equilibradas e pensadas para públicos moi diferentes. «Queremos que haxa actividade durante todo o día e para todas as idades. Que todo o mundo atope algo que lle guste nas festas», explica a este diario o presidente da comisión, Iván Lorenzo.
O arranque será este mércores 24 de xuño, ás 12.30 horas, na Praza da Constitución, co pregón da agrupación tradicional Tequexetéldere e o chupinazo inicial. A primeira xornada incluirá música nas rúas, a actuación de Supermirafiori, o Tardeo de La Santa na rúa Serafín Pazo, o Día do Neno na Alameda con xogos acuáticos e festa da escuma, e o concerto nocturno de Adolfo FH na Zona dos Viños.
O xoves 25 será unha das xornadas máis orientadas á mocidade. A Zona Deportiva acollerá os primeiros partidos da AE League 2026 de fútbol 7, mentres que a Alameda se transformará no X-Fest, con obradoiros, grafiti, simuladores e xogos. Pola tarde haberá maxia con Pablo Estévez e animación da Charanga Támega. Xa pola noite chegará un dos pratos fortes: o concerto do muradán 9Louro, que arrasa entre a rapazada; a verbena da orquestra Gran Parada na Porta do Sol e, finalmente, a actuación de Baiuca, un auténtico fenómeno cultural e musical, na Praza de Galicia.
Aposta pola música galega
«Este ano apostamos pola música galega, pola música da terra, e tamén por propostas que están funcionando moi ben entre a xente nova», sinala o presidente da comisión de festas.
O venres 26, día grande na honra de San Paio, comezará con actividades deportivas como a Festa da Bicicleta e o torneo de Fútbol Sala 3x3, ademais da música da charanga Noroeste, o concerto de Pacordas e a sesión vermú co grupo Punto Cero. Pola tarde, ás 20.00 horas, celebrarase a misa solemne na igrexa parroquial, cantada pola Coral Voces Amigas de Moraña, seguida da procesión coa Banda da Brilat, a Banda Municipal de Silleda e alumnado da 18ª promoción da Policía Local da AGASP. A noite estará marcada polo concerto de Ortiga na Praza de Galicia e pola verbena da orquestra Panorama na Praza da Constitución.
Bustamante, un dos pratos fortes das celebracións
O sábado 27 chegará coa tradicional exhibición da Alfombra Floral, elaborada pola Asociación de Alfombristas, que encherá de cor as rúas céntricas durante toda a xornada. A mañá contará coa Banda Municipal da Estrada, a charanga Os Atrevidos e a sesión vermú do grupo D’Tazas. Pola tarde haberá clown con Marta Iglesias, concerto da Banda de Cornetas e Tambores e da Banda Agotaga de Ferrol, ademais da misa e procesión do Santísimo Sacramento. Pola noite actuarán a orquestra Galilea e David Bustamante, un dos nomes máis agardados do cartel. Como subliña Iván Lorenzo, o cántabro é «un artista coñecido por todos» e con capacidade para conectar con públicos de varias idades, desde xente nova ata persoas de mediana idade ou maiores.
O peche será o domingo 28 de xuño, cunha mañá protagonizada pola Banda Cultural da Estrada e a actuación da Moa Dixie Band na Praza do Mercado. Pola tarde disputaranse as finais da AE League e do XVI Torneo de Tenis Dobres, mentres o X-Fest continuará con propostas de skate, rap e realidade virtual. O espectáculo infantil de Dani Barreiro Kids, a Charanga Europa, o Sorteo do Escaparate e a orquestra Cinema conducirán cara ao final das festas, que chegará á medianoite cun castelo de fogos artificiais na Rúa 56. n
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