Desconvocan la huelga de la basura que amenazaba las patronales de A Estrada

El Concello da Estrada confirma, y celebra, el acuerdo alcanzado entre la empresa que presta en el municipio el servicio de recogida de residuos, Geseco, y sus trabajadores, un entendimiento que permite desconvocar la huelga prevista entre el 25 y el 28 de junio, coincidiendo con las Fiestas de San Paio. El preacuerdo, al que se llegó a última hora de este lunes, fue ratificado este martes a mediodía.

Servicio esencial

Así, el edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, expresó su satisfacción por el resultado de las negociaciones y agradeció públicamente “a boa comunicación e o esforzo realizado tanto pola representación sindical como pola empresa para chegar a un punto de encontro que garante a continuidade dun servizo esencial”. Durán recordó que, aunque el Ayuntamiento no forma parte de la negociación laboral —al tratarse de un proceso entre empresa y trabajadores—, quiso actuar “como axente externo pero directamente afectado pola prestación do servizo”, teniendo en cuenta que se trata de una prestación básica para la ciudadanía.

De este modo, en las últimas semanas, el Ayuntamiento mantuvo reuniones tanto con la empresa como con los trabajadores y representantes sindicales, con el único objetivo de tender puentes para un diálogo que contribuyese a facilitar el entendimiento entre las partes. El edil subrayó que esta participación fue “testemuñal, pero útil para axudar a crear o clima necesario para o entendemento”.

Año y medio de vigencia

El consenso logrado tendrá una vigencia de dos años, 2026 y 2027, lo que permitirá dar estabilidad al servicio mientras el ejecutivo local popular continúa avanzando en su nueva licitación. En este sentido, Durán recordó que los nuevos pliegos para la futura licitación ya están elaborados y que las ordenanzas vinculadas al servicio se encuentran en fase de redacción, con la vista puesta en el nuevo escenario previsto para 2027.

Por último, el concejal informó de que se ha decidido mantener reuniones periódicas de seguimiento con la empresa, con el fin de anticipar posibles necesidades, mejoras o incidencias que puedan surgir en la prestación del servicio. El Concello valora muy positivamente esta vía de interlocución estable, que “redunda directamente na mellora da calidade do servizo que recibe a veciñanza”.