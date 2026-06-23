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La filatelia peregrina a Fisterra con cuatro sellos dedicados al Camino de Santiago

La flecha, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino protagonizan la emisión especial de Correos

Montse González, directora de la oficina de Correos de Fisterra.

Montse González, directora de la oficina de Correos de Fisterra. / Correos

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

La filatelia peregrina al fin de la Tierra. La oficina de Correos de Fisterra dispone ya de los nuevos sellos conmemorativos dedicados a los símbolos más universales del Camino de Santiago: la flecha, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino.

Sello de la flecha amarilla del Camino de Santiago.

Sello de la flecha amarilla del Camino de Santiago. / Correos

Correos invita con estos cuatro sellos a viajar a través de la filatelia. Cada uno representa una tarifa distinta que permite llegar a cualquier destino: la flecha amarilla – tarifa A (España) –, la concha amarilla - tarifa B (Europa)-, la concha de vieira - Tarifa C (resto del mundo a excepción de EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda) – y las botas de peregrino - Tarifa D (resto de países).

Tradicional concha amarilla del Camino de Santiago.

Tradicional concha amarilla del Camino de Santiago. / Correos

La tirada inicial es de 68.000 ejemplares de cada uno. Están disponibles en las principales oficinas de Correos del Camino y online en Correos Market. También en el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

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Sello ilustrado con las botas del peregrino.

Sello ilustrado con las botas del peregrino. / Correos

Estos sellos están dirigidos a coleccionistas, público en general y a los peregrinos que tienen a su disposición los servicios de El Camino con Correos, como el transporte de mochilas etapa a etapa, el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Santiago o la tarjeta prepago Mastercard.

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