RUTA JACOBEA
La filatelia peregrina a Fisterra con cuatro sellos dedicados al Camino de Santiago
La flecha, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino protagonizan la emisión especial de Correos
La filatelia peregrina al fin de la Tierra. La oficina de Correos de Fisterra dispone ya de los nuevos sellos conmemorativos dedicados a los símbolos más universales del Camino de Santiago: la flecha, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino.
Correos invita con estos cuatro sellos a viajar a través de la filatelia. Cada uno representa una tarifa distinta que permite llegar a cualquier destino: la flecha amarilla – tarifa A (España) –, la concha amarilla - tarifa B (Europa)-, la concha de vieira - Tarifa C (resto del mundo a excepción de EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda) – y las botas de peregrino - Tarifa D (resto de países).
La tirada inicial es de 68.000 ejemplares de cada uno. Están disponibles en las principales oficinas de Correos del Camino y online en Correos Market. También en el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.
Estos sellos están dirigidos a coleccionistas, público en general y a los peregrinos que tienen a su disposición los servicios de El Camino con Correos, como el transporte de mochilas etapa a etapa, el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Santiago o la tarjeta prepago Mastercard.
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