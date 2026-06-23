Vuelve el festival del 'fin del mundo' a Galicia este viernes: tres días de música, planes gratis y tapas de autor en un tesoro patrimonial europeo

A muchos aún les duelen los pies de bailar hasta la madrugada en O Son do Camiño, pero el calendario de los festivales de Galicia no se detiene y ya tiene nuevas citas marcadas en rojo. Y es que este mismo viernes 26 de junio comenzará uno de los grandes eventos del verano gallego, que celebrará su décimo aniversario por todo lo alto en el conocido como fin del mundo.

El Cabo de Finisterre, a una hora en coche desde Santiago, cuenta con el Sello de Patrimonio Europeo y algunos de los paisajes más idílicos del litoral coruñés. Allí será donde se festeje hasta el domingo 28 el Fisterra Experience, con un total de 12 artistas como Depedro, Catuxa Salom o DJ Panko y una oferta gastronómica de autor que harán vibrar el municipio a lo largo de tres escenarios.

Una gran parte de los conciertos serán gratis y abiertos a quien quiera acudir para coronar el mes con tres días de fiesta. También habrá actividades para los más pequeños y estilos para todos los oídos, como la electrónica, el folk, el rock y la música tradicional gallega.

Así será el X Fisterra Experience, la serie de conciertos para despedir junio a lo grande

El Fisterra Experience comenzará el viernes con una noche dedicada al 'tradi'. Lo hará a las 21.00 horas en el escenario Xacobeo, ubicado en la Rúa da Foliada, con el concierto de Adhara & Ritman, Caamaño & Ameixeiras y Kike Varela.

Programa del X Fisterra Experience. / Fisterra Experience

También de acceso libre será el taller de harmónicas que se impartirá el sábado por la mañana, así como los juegos populares pensados para el disfrute de toda la familia y el concierto de Marcos Coll y Javier Turnes. Para aplacar el hambre del mediodía, Noela Torres y Brais Pichel prepararán tapas de autor para los asistentes, que podrán degustarlas al ritmo de la música de DJ Panko en torno a las 13.00 horas.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, será el turno de vivir una experiencia musical única y diferente: el directo de Mr. Cool mientras se navega sobre la ría en una de las embarcaciones de Cruceros Fisterra. El precio será de 20 euros por persona y permitirá llegar con tiempo al recital poético de Rosalía Fernández Rial y a la presentación de Ronsel agendadas para las 19.30 horas.

Pero el auténtico plato estrella del programa llegará a las 21.00 horas, con la actuación de Depedro en el escenario Xacobeo. Allí será donde Jairo Zavala -el verdadero nombre del artista- comparta su mezcla de folk y música de raíz con el público, acompañado por los éxitos de Catuxa Salom, Haylen y DJ Panko.

El conjunto de las actuaciones tiene un coste de 28,50 euros, y también será de pago la segunda sesión de Música a bordo con la que abrirá el domingo Marcos Coll y Javier Turnes. Sin embargo, quienes busquen conciertos gratis en Galicia pueden estar tranquilos, porque no se irán con las manos vacías del lugar que los romanos señalaban como 'el fin del mundo'.

El Cabo Fisterra, el idílico paisaje en el que se realizan los conciertos del Fisterra Experience. / Turismo de Galicia

El festival se despedirá el 28 de junio por todo lo alto a las 13.00 horas en un paraje idílico: el Semáforo de Fisterra (Cabo Fisterra). En este enclave único recortado contra el Atlántico, el Fisterra Experience le pondrá el broche a su maratón musical con los ritmos de Gran Bazar y una intensa jam session de la mano de Marcos Coll, Javier Turnes y The Centolo Cousins.

Los que deseen acceder a las actividades gratuitas del evento, solo tendrán que acercarse el día marcado a la hora señalada en el programa para disfrutar del ambiente festivo que desbordará el cabo gallego. La entrada para los conciertos con coste pueden adquirirse en la página web del festival sin necesidad de registrarse previamente en la plataforma.