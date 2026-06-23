De la IA a los bolsos de lino: proyectos que hacen crecer el rural de la Costa da Morte

Una startup tecnológica de Carnota, un centro de día de Coristanco, una artesana de Vimianzo y un alojamiento turístico de Mazaricos son las cuatro iniciativas distinguidas por el GDR Costa da Morte y CaixaBank con los premios de emprendimiento rural Tierra de Oportunidades. Cada una de ellas recibirá una ayuda de 1.000 euros, además de incorporarse a la fase nacional del programa de CaixaBank.

Los proyectos ganadores han sido seleccionados por un jurado representado por miembros del GDR y de CaixaBank. Los proyectos fueron elegidos entre las candidaturas presentadas, basándose en criterios de capacidad de crecimiento y de generación de empleo, innovación e impacto en el territorio.

Los galardonados son Lyra (Resurgo, S.L.), una startup tecnológica de Carnota, que desarrolla productos digitales basados en inteligencia artificial, de la que el jurado destacó su apuesta por la innovación en el medio rural; el Centro de Día Nicoli, de Coristanco, reconocido por su impacto social y la creación de empleo en el rural; Air Fervenza, un alojamiento turístico singular orientado a experiencias vinculadas a la naturaleza y al territorio, premiado por su viabilidad y sostenibilidad; y la joven artesana Ana María Antelo, de Baíñas (Vimianzo), creadora de la marca artesanal sostenible Ana Trasariz, que combina diseño contemporáneo y tradición textil gallega, valorada por su implicación y arraigo territorial.

Ana Antelo: "Estou emocionadísima"

Ana asegura estar "emocionadísima" por este reconocimiento, "xa que é moi difícil conquerir algo así", y también se siente "moi agradecida a CaixaBank e ao GDR e, especialmente, ao seu xerente, José Antonio Vila, que foi quen me animou a participar".

Confía además en que este premio contribuya a darle visibilidad a su proyecto, "porque é moi difícil abrir mercado, e se conseguise gañarme a vida con isto sería un soño feito realidade", afirma.

Uno de los bolsos de la colección Ana Trasariz. / Cedida

Ana se inició en el mundo de la artesanía en el castillo de Vimianzo, de la mano de Amigos do Liño, y posteriormente, se especializó en el diseño y la confección de moda a medida, además de realizar todo tipo de arreglos. En 2024 decidió potenciar su proyecto creando la marca Ana Trasariz, especializada en la creación de bolsos, monederos y otros accesorios a partir de fibras naturales, como el algodón y el lino.

Sus creaciones artesanales están presentes en mercados artesanales especializados y también los comercializa a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram.

La entrega de premios será el próximo sábado 27 de junio de 2026 en el Centro sociocultural de Baio (Zas) a las 11.45 horas, coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria del GDR Costa da Morte.

El reto de Tierra de Oportunidades

Los cuatro premiados se unirán a más de 220 emprendedores de todo el territorio nacional en el concurso formativo El reto de Tierra de Oportunidades, de CaixaBank, organizado en colaboración con la empresa social Rural Talent.

En esta fase, los emprendedores trabajarán en diferentes retos que les ayudarán a rediseñar sus estrategias y visibilizar su iniciativa, además de tener la posibilidad de acceder a nuevos premios, mentorizaciones personalizadas y otras oportunidades para dar a conocer su negocio.

El programa Tierra de Oportunidades está impulsado por CaixaBank para reforzar su compromiso con los entornos rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural.