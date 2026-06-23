Festas patronais
Iván Lorenzo, presidente da comisión organizadora do San Paio da Estrada: “As festas son un auténtico motor económico para os concellos”
Cinco veciños da localidade asumiron o reto de organizar por primeira vez as festas e lograron un orzamento superior aos 200.000 euros
Detrás das festas de San Paio 2026 hai unha comisión formada por apenas cinco persoas que, sen experiencia previa na organización das celebracións patronais, asumiron o reto de deseñar e financiar un programa que supera os 200.000 euros de orzamento.
Ao fronte está Iván Lorenzo, acompañado por José Luis Terceiro, José Ramón Blanco, Silvia García e Puri Areán, todos eles veciños da Estrada e vinculados ao tecido empresarial e social do municipio.
O traballo comezou xa no mes de setembro. Desde entón sucedéronse meses de reunións, procura de patrocinadores, organización de actividades e visitas a empresas e comercios para conseguir os fondos necesarios para sacar adiante as festas.
“Estivemos todo o ano recadando e facendo actividades. É un traballo continuo”, explica Lorenzo.
A comisión contou con colaboración institucional, se ben a maior parte do financiamento procede da colaboración de empresas, comercios e veciñanza.
Lorenzo destaca especialmente a boa resposta do tecido empresarial, aínda que considera que nas vilas existe menos tradición de colaboración veciñal que nas parroquias rurais. “Nas aldeas a xente xa ten interiorizado que as festas son algo de todos. Nas vilas esa costume está menos presente”, sinala.
A decisión de asumir a organización naceu da vontade de introducir novos formatos e ampliar a oferta tradicional. “Queríamos facer algo diferente, non mellor nin peor, simplemente diferente”, resume.
Roupa nova e amaños na casa para celebrar as festas
Para Lorenzo, as festas patronais teñen unha relevancia que vai moito máis alá do aspecto lúdico. “As festas son un importante motor económico dos concellos”, asegura. Na súa opinión, a actividade xerada arredor dunha celebración destas características beneficia non só á hostalaría, senón tamén ao comercio, ás empresas de servizos, ás imprentas, ás floristerías, ás tendas de roupa ou ás pequenas empresas locais.
“Ao final benefícianse moitos sectores. As festas moven economía e crean actividade para todo o mundo”, afirma.
Agora, a poucos días do inicio das celebracións, a principal preocupación da comisión é que o tempo acompañe e que o traballo de meses se traduza nunha resposta masiva da veciñanza. O balance definitivo chegará despois do último foguete, pero a ilusión, recoñece Lorenzo, xa está máis que cumprida.
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