Melide encumbra con sus medallas de oro al jefe de Protección Civil y a los deportistas Xesús Ferreiro y Xavier Anido
El vecino Juan Carlos Curros Vázquez es trabajador del Ayuntamiento desde hace más de 40 años
Los otros dos galardonados destacan en las competiciones automovilísticas del mundo del rally
El Ayuntamiento de Melide concederá las Medallas de Ouroa Juan Carlos Curros Vázquez, trabajador municipal desde hace cuatro décadas, y al equipo de rally formado por Xesús Ferreiro Pérez y Xavier Anido Vázquez. La concesión fue acordada en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, a propuesta de la Corporación y aprobada por unanimidad.
Hace 26 años
Las Medallas de Ouro de Melide fueron creadas en el año 2001 para distinguir a aquellas personas e instituciones melidenses, o incluso descendientes de vecinos, que hayan contribuido o contribuyan a apoyar, trabajar y divulgar el nombre de este municipio. Según recoge la propuesta aprobada, las medallas pueden concederse tanto a título individual como a un organismo o colectivo que, por la labor desarrollada en cualquiera de las facetas de la actividad humana, sea merecedor del reconocimiento de la villa. El texto señala también que las trayectorias que reflejan una actitud y un trabajo destacados deben servir de guía para las futuras generaciones que quieran seguir engrandeciendo la realidad local.
Juan Carlos Curros Vázquez, melidense y trabajador de la administración local desde hace más de 40 años, recibirá la Medalla de Ouro por su labor como jefe de Protección Civil. La propuesta destaca que lleva desempeñando de manera desinteresada esta función durante cuatro décadas, entregándose personalmente en cada una de las actividades en las que se requiere la presencia de este colectivo.
Difundir el nombre de la villa
Por su parte, el equipo formado por Xesús Ferreiro Pérez y Xavier Anido Vázquez será distinguido por su contribución a la difusión del nombre de Melide y por sus éxitos deportivos logrados a través de su participación en el mundo del rally a nivel nacional e internacional. Las Medallas de Ouro serán entregadas durante un acto que se celebrará el 29 de junio, día de San Pedro, a mediodía en el consistorio. El alcalde, José Manuel Pérez, traslada el agradecimiento del Ayuntamiento a los homenajeados por su dedicación y compromiso a lo largo de los años y asegura que “é unha satisfacción recoñecer a persoas que, co seu traballo e dedicación, contribúen a apoiar e divulgar o nome de Melide”.
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