INTERCAMBIO XUVENIL
A mocidade da Laracha comparte talento e cultura con portugueses e xeorxianos en Venecia
O programa inclúe actividades sobre deporte, medio ambiente, emprendemento, igualdade e aprendizaxe de idiomas
Cinco mozas da Laracha, acompañadas por dous representantes do Concello, participan ata o sábado 27 nun novo intercambio xuvenil en Venecia.
Comparten experiencias con outros mozos e mozas da Junta de Freguesia de Buarcos, de Figueira da Foz (Portugal), e do Centro de Lengua y Cultura Española Abanico de Tiflis (Xeorxia). O programa desenvólvese en colaboración co Polo Tecnico Professionale de Venecia, entidade coa que o Concello larachés mantén unha liña de cooperación estable desde hai varios anos.
Amplo abando de actividades
Durante a semana realizarán un amplo abano de actividades vinculadas ao deporte, saúde, políticas de xuventude, medio ambiente, igualdade, emprendemento, creatividade, arte, turismo activo, cultura e aprendizaxe de idiomas. Ademais, coñecerán distintos puntos de interese da cidade, entre os que destacan a visita á Basílica de San Pedro de Castello, ademais doutros espazos culturais e patrimoniais de Venecia, así como diferentes actividades de intercambio e convivencia con mozos doutros países.
Formación en valores da mocidade
Este tipo de iniciativas forman parte da estratexia do Concello da Laracha "para fomentar a mobilidade xuvenil, promover o coñecemento doutras culturas e idiomas, fortalecer a cooperación europea e contribuír á formación en valores da mocidade, ao tempo que proxecta o municipio no exterior", subliñan desde o goberno local, que preside José Manuel López.
Así mesmo, no marco destes programas de intercambio, está prevista unha nova viaxe a Tiflis, capital de Xeorxia, que se desenvolverá do 4 ao 11 de xullo.
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