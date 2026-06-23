Padrón, Melide y Santiago fulminan récords en donación de sangre y se sitúan a la cabeza en Galicia: "No duele nada y te sientes bien"

Los padroneses tienen el honor de ser los gallegos más solidarios a la hora de donar sangre, con un porcentaje de 92 por cada mil habitantes el pasado año 2025 (764 cesiones de líquido vital, con un censo total de 8.334 empadronados). A muy corta distancia, y segundo con más tirón a nivel autonómico, otro de los principales municipios de la comarca compostelana: Melide, con 91 (y un total de 716 entre sus 7.817 lugareños). Tercero fue Santiago de Compostela, con 85 (8.571 sobre un total de 100.842 compostelanos). "Es una de las cosas más gratificantes que se puede hacer; no duele nada, y te siente bien contigo misma", apuntaba una amesana que dona cada tres meses.

Datos oficiales de la Axencia de doazón

Estos son los datos difundidos por la Axencia de Doación de Órganos e Sangue, ADOS, dependiente de la Xunta, situando a Galicia como la tercera comunidad española del ranquin, con un índice de 39 por 1.000 vecinos. Otro de los concellos de la comarca destacados, segundo de la provincia de Pontevedra, es el de Pontecesures (232 donaciones, y una tasa de 75 por cada mil habitantes). En cuanto a los ayuntamientos del entorno santiagués, sobresalen Ames, con un porcentaje de 49 (sumó 1.625 en 2025); Val do Dubra, 46 (un total de 168 en 2025); Boqueixón, con 36 (y 152, en un municipio de poco más de 4.200 vecinos); 30 en Vedra (148); Brión, con 14 (y 112); y Teo, 11 (212 donaciones de sangre, siempre en 2025).

Según aportaban desde ADOS, las 39 donaciones que como media se recogieron en la tierra de los mil ríos, solamente fueron superadas por Extremadura (47 por cada 1.000) y Castilla y León (45 por cada 1.000). "Los excelentes resultados alcanzados son posibles gracias al carácter solidario de los gallegos y gallegas, que se han convertido en un referente de generosidad y compromiso con el gesto de donar sangre", tal como subrayaban desde dicha agencia.

Nuevas incorporaciones de donantes

A su vez, el Ministerio de Sanidad eleva a 1.662.035 las donaciones de sangre en el total estatal, de las cuales 105.337 correspondieron a aportaciones recogidas en Galicia. Y, además, el 12,6 por ciento de los gallegos altruistas cedía su sangre por primera vez, alcanzando los 9.275 debutantes. Por todo ello, la Xunta quiere destacar la importancia de ampliar la base de donantes, ya que ello contribuye al relevo generacional. Asimismo, considera fundamental concienciar a los gallegos sobre la necesidad de mantener una participación estable durante todo el año, ya que la necesidad de componentes sanguíneos no disminuye en ninguna época.

Por este motivo, más de 170 concellos recibirán la visita de las unidades móviles en época estival. Pero, además, seguirá siendo posible donar en los siete centros de atención permanente al donante de sangre existentes en las principales ciudades gallegas. En estos centros, además de donar de forma convencional, también pueden realizarse donaciones mediante el sistema de aféresis (donación selectiva de los distintos componentes sanguíneos).

Condiciones para poder participar

Puede ceder su líquido vital cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos y que no padezca ni haya padecido enfermedades transmisibles por la sangre. Y para quien desee recabar más datos, ADOS pone a disposición de la ciudadanía su página web, las redes sociales y el teléfono gratuito 900 100 828, donde se pueden resolver dudas relacionadas con la donación de sangre o consultar las fechas y recorridos de las unidades móviles.