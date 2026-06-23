Técnicos del Concello de Teo, Xunta y Diputación revisan el estado de los petroglifos dañados tras el incendio de Padrón

El Concello de Teo confirmaba que técnicos de la propia administración local, de la Diputación coruñesa y de la Xunta se personaron este lunes en el entorno de los petroglifos y las mámoas de Monte Piquiño, que resultaron dañados por el fuego forestal que comenzó en Padrón y se extendió hasta Lampai. Ahora falta que se emitan los correspondientes informes, para intentar recuperar la necrópolis y el entorno rico en arte rupestre.

A la Dirección Xeral de Patrimonio

Así lo solicitaba la alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, al director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, tras verse afectada la zona por el paso del citado incendio forestal. Tras analizar los daños, el Gobierno autonómico emitirá un informe de evaluación y, en consecuencia, determinará las medidas que deberán llevarse a cabo para su recuperación. Cabe recordar que en esta necrópolis megalítica es una de las áreas arqueológicas más importantes de Galicia y, sin duda, la más relevante de la comarca de Compostela.

Igualmente, la regidora municipal pidió celeridad en el análisis para poder comenzar cuanto antes los trabajos de rehabilitación, ya que, además de los daños en el patrimonio arqueológico, también resultaron afectados los paneles informativos existentes en la zona y en la propia ruta homologada. Además, Calvo de la Uz agradeció la rapidez de la Xunta de Galicia al atender su petición y reivindicó la necesaria colaboración entre administraciones para salvaguardar el patrimonio.

Revisión arqueológica

Por su parte, desde la asociación cultural A Rula confirmaban que el fuego forestal que comenzaba en Herbón el pasado 12 de junio "danou ó Monte Piquiño, unha das áreas arqueolóxicas máis importantes da comarca, situada entre as parroquias teenses de Lampai, Luou e Rarís. Nesta área protexida de 40 hectáreas -como otros tantos campos de fútbol- figuran catalogadas na actualidade 33 mámoas e 11 petróglifos e transcorre a Ruta homologada dos Petróglifos de Teo (PRG-238)". Sin embargo, y tras una primera inspección ocular, calculan que "aproximadamente un terzo desta zona " quedó afectada por las llamas.

Miembros de A Rula, dentro del círculo, examinan los daños en la mámoa 13, devastada por la maquinaria contraincendios en Teo / Colectivo A Rula

"E, o que é peor, algunhas das mámoas foron danadas gravemente, non polo lume, senón polas devasas que realizaron os brigadistas xusto polo medio da área arqueolóxica. Tamén afectou ó petróglifo do Fondao, mais semella que o anel de protección e o mantemento da ruta por parte do Concello de Teo, evitou danos nesta estación rupestre", confirmaban. Deste este colectivo de expertos y aficionados a la arqueología advierten, asimismo, a vecinos y visitantes "que non transite pola área afectada, xa que existen zonas con riscos potenciais ata que o espazo sexa reacondicionado e se garanta a seguridade a todas as persoas usuarias. Recoméndase encarecidamente evitar esta ruta mentres se manteñan as condicións actuais". Además, y aunque subrayan que "salvagardar vidas e vivendas é sempre o prioritario", creen que hoy en día existen medios y georreferenciación para evitar este tipo de destrozos.

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Cierre de la ruta

A su vez, el propio Ayuntamiento de Teo recogía el guante y emitía un comunicado indicando que esta ruta permanecía cerrada a los visitantes debido a los posibles riesgos existentes en el terreno, hasta que sea reacondicionada y pueda recorrerse con todas las garantías de seguridad.