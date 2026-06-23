Tordoia y Carballo tiemblan con dos terremotos: "O primeiro espertoume, pero pensei que fora unha tronada"
Localidades de la capital bergantiñana como Rus, Cheda, Ferrol, Guntián, O Almacén, O Outeiro, Paradela o San Paio fueron las más afectadas, pero también se notó en Frades, Santa Comba, Dubra o Santiago
El mayor susto fue el estruendo asociado al seísmo de 3,3 grados a las 05.31 horas, que algunas fuentes confundieron con truenos, y a las 05.50 horas se reprodujo otro de grado 2,3, pero pasó casi desapercibido
El Concello de Tordoia fue marco de dos temblores de tierra, alcanzando el primero una magnitud de grado 3,3 a las 05.31 horas de la madrugada de este martes, con una percepción amplia (de 4). Pero, curiosamente, la intensidad más fuerte se advirtió en el vecino municipio de Carballo, en localidades como Cheda, Ferrol, Guntián, O Almacén, O Outeiro, Paradela o San Paio, la mayoría en el entorno de la parroquia de Rus.
Y como confirmaban desde la Panadería Cancela, sita precisamente en Outón (Rus), "as nosas empleadas, que son da zona, si que tiveron constancia, e cando chegaron dixéronnos que espertaron e se lles movía a casa.. e elas tamén". Sin embargo, en plena vorágine nocturna, con las máquinas de amasado en funcionamiento, en esta tahona ni siquiera fueron conscientes del suceso natural. No muy lejos, en el Café Bar Mallo de O Castiñeiro (ya en Tordoia), su responsable aportaba que también le despertó, "pero pensei que fora unha tronada, nunca se nos ocurriu que poidera ser un terremoto".
Sin daños materiales ni personales
En todos los casos, descartan que se produjeran daños materiales ni personales, pese a que el nivel de este tipo de seísmos se caracteriza porque "los observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitación o de la cama o la silla", con golpeteo "de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas", y traqueteo en algunos muebles. Esta fue, precisamente, la percepción de otra residente en Rus, que asegura que su somier se llegó a desplazar.
Otra zona donde tuvo repercusión fue la localidad de Ferrol, también en la capital de Bergantiños. Paradójicamente, otras zonas cercanas al epicentro, como la citada de Os Castiñeiro, su repercusión fue menor, según confirman los lugareños, hasta el punto de que "algúns dos nosos clientes do lugar nin o percibiron", añadían desde en Café Bar Mallo. También hay testimonios de que notaron el movimiento en Frades, Santa Comba, A Laracha, Ordes, Val do Dubra e, incluso, Santiago. Posteriormente, sobre las 05.50 horas, volvía a temblar la tierra con el mismo epicentro, pero con un grado de intensidad más bajo: de 2,3 grados en la Escala de Ritcher, que hizo que pasara casi desapercibido... excepto para los que ya estaban en alerta por el anterior.
Forma de reaccionar
Los expertos recomiendan, en caso de seísmos de más calado, alejarse de los muebles, ventanas y lámparas, agacharse y refugiarse bajo una mesa. Estas recomendaciones, sin embargo, no tuvieron que ser aplicadas en el caso del entorno de Tordoia y Carballo, donde el mayor susto lo provocó el estruendo que algunos identificaron con la colisión de un vehículo contra algún inmueble.
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