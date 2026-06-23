INCLUSIÓN
A USC escolle Un Paso Máis para completar a formación de futuros pedagogos en Carballo
O convenio permitirá realizar prácticas curriculares e extracurriculares nas instalacións da entidade carballesa
A Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Agrupación Deportiva Un Paso Máis, de Carballo, formalizaron un convenio de cooperación educativa co obxectivo de establecer un programa de prácticas académicas externas —tanto curriculares como extracurriculares— dirixidas especificamente ao estudantado do Grao en Pedagoxía.
O acordo foi ratificado por María de los Reyes Laguna Francia, vicerreitora de Ordenación Académica e Oferta Formativa da USC, e por Banesa Martínez Rodríguez, presidenta da Agrupación Deportiva Un Paso Máis.
Conexión entre as aulas e a realidade laboral
Este convenio marco, que terá unha vixencia inicial de catro anos, busca estreitar os lazos entre o ámbito universitario e o mercado de traballo. A través desta colaboración, o estudantado poderá aplicar os coñecementos adquiridos ao longo da súa formación académica nunha contorna real, potenciando as súas competencias profesionais, a súa empregabilidade e a súa capacidade de emprendemento.
As prácticas levaranse a cabo nas instalacións que a Agrupación Deportiva Un Paso Máis xestiona en Carballo. Ademais, o colectivo achegará a colaboración das súas persoas expertas para impartir aquela parte da docencia teórico-práctica especializada que fose precisa durante o desenvolvemento do programa.
Garantías formativas e de titorización
Para asegurar o correcto aproveitamento e a calidade pedagóxica das estancias, cada estudante beneficiario contará cun dobre seguimento: unha titoría académica por parte de persoal docente da USC e unha titoría externa designada pola propia agrupación colaboradora.
Do mesmo xeito, o proceso de selección do estudantado priorizará as prácticas curriculares sobre as extracurriculares e outorgará especial preferencia ao alumnado con discapacidade, asegurando que opten a entidades e instalacións que conten cunha adaptación de medios para realizar as súas tarefas en igualdade de condicións.
Con esta sinatura, "a Universidade de Santiago e a Agrupación Deportiva Un Paso Máis reiteran o seu compromiso coa formación integral dos futuros profesionais da pedagoxía e co desenvolvemento social e formativo da comunidade", subliña Banesa Martínez.
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