SAN XOÁN
Verónica Bolón: "Podes ir moi lonxe, pero hai lugares aos que o corazón sempre quere volver, e eu quixen volver a Carballo"
A investigadora da Universidade da Coruña abriu as festas patronais cun emotivo pregón
"Hoxe é un dos días máis emocionantes e especiais da miña vida". Así abriu a investigadora carballesa Verónica Bolón un emotivo pregón das festas do San Xoán de Carballo 2026, subliñando que "non hai máis honra para unha carballesa que ser a pregoeira da mellor festa do mundo".
Lembrou as súas raíces, que están nas parroquias de Sofán e Verdillo, e as súas orixes "nunha familia humilde e traballadora". Lembrou que ela foi "a primeira persoa da miña familia con carreira universitaria".
Descubriu que o seu camiño era ser investigadora e hoxe "a ciencia é unha parte moi importante da miña vida", subliñou. Verónica fixo ademais un chamamento para que "por favor, reclamemos como sociedade que se invista máis en investigación".
A ciencia levouna lonxe. Viviu en Manchester e Florida. "Viaxei moito, pero co tempo decataste de algo moi sinxelo: que podes ir moi lonxe pero hai lugares aos que o corazón sempre quere volver. Quixen volver aquí a Carballo e á Universidade da Coruña (UDC)", afirmou a investigadora. "É unha cuestión de principios", engadiu, "quero devolverlle á sociedade o que investiu en min. Formeime aquí, medrei aquí e tamén quería construír aquí".
"Fun lonxe, pero volvín"
Verónica Bolón aproveitou tamén o seu pregón para "presumir de Carballo, un pobo que aposta pola cultura, o benestar e tamén pola ciencia", e botou a ollada ao pasado para lembrar como gozou do San Xoán dende nena.
"Agora sinto esta festa a través dos ollos dos meus fillos. Son unha landra deste carballo, fun lonxe, pero volvín", concluíu.
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