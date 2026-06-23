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SAN XOÁN

Verónica Bolón: "Podes ir moi lonxe, pero hai lugares aos que o corazón sempre quere volver, e eu quixen volver a Carballo"

A investigadora da Universidade da Coruña abriu as festas patronais cun emotivo pregón

Verónica Bolón exerceu de pregoeira do San Xoán de Carballo.

Verónica Bolón exerceu de pregoeira do San Xoán de Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

"Hoxe é un dos días máis emocionantes e especiais da miña vida". Así abriu a investigadora carballesa Verónica Bolón un emotivo pregón das festas do San Xoán de Carballo 2026, subliñando que "non hai máis honra para unha carballesa que ser a pregoeira da mellor festa do mundo".

Lembrou as súas raíces, que están nas parroquias de Sofán e Verdillo, e as súas orixes "nunha familia humilde e traballadora". Lembrou que ela foi "a primeira persoa da miña familia con carreira universitaria".

Centos de persoas seguiron o pregón de Verónica Bolón en Carballo.

Centos de persoas seguiron o pregón de Verónica Bolón en Carballo. / Cedida

Descubriu que o seu camiño era ser investigadora e hoxe "a ciencia é unha parte moi importante da miña vida", subliñou. Verónica fixo ademais un chamamento para que "por favor, reclamemos como sociedade que se invista máis en investigación".

A ciencia levouna lonxe. Viviu en Manchester e Florida. "Viaxei moito, pero co tempo decataste de algo moi sinxelo: que podes ir moi lonxe pero hai lugares aos que o corazón sempre quere volver. Quixen volver aquí a Carballo e á Universidade da Coruña (UDC)", afirmou a investigadora. "É unha cuestión de principios", engadiu, "quero devolverlle á sociedade o que investiu en min. Formeime aquí, medrei aquí e tamén quería construír aquí".

"Fun lonxe, pero volvín"

Verónica Bolón aproveitou tamén o seu pregón para "presumir de Carballo, un pobo que aposta pola cultura, o benestar e tamén pola ciencia", e botou a ollada ao pasado para lembrar como gozou do San Xoán dende nena.

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"Agora sinto esta festa a través dos ollos dos meus fillos. Son unha landra deste carballo, fun lonxe, pero volvín", concluíu.

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