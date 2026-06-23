Concentración
Vuelve la Clasiquedada da Mahía: Ames se convierte este sábado en capital de los vehículos clásicos
La ruta partirá de Brión, hará parada en la feria medieval de Negreira y finalizará en la carballeira de Sisalde con comida, música y sorteos
La carballeira de Sisalde, en Ames, será este sábado 27 de junio el punto final de la cuarta edición de la Clasiquedada da Mahía, una cita que volverá a reunir a propietarios y aficionados a los vehículos clásicos en una jornada que combinará ruta, gastronomía, música y convivencia.
"Queremos chegar a ser como a romaría de Santa Minia", afirman haciedo gala de su buen humor los organizadores, la Asociación de Vehículos Clásicos Val da Mahía, un grupo de amigos que hace tres años pusieron en marcha el evento "como una broma" y que fueron los primeros sorprendidos al comprobar la excelente acogida que tuvo la iniciativa.
Saldrán de Brión y hará parada en Negreira
Los participantes se reunirán el sábado a las 9.45 horas en la carballeira de Santa Minia, en Brión, donde se ofrecerá un desayuno antes del inicio del recorrido. A las 10.30 horas partirá la primera ruta, que discurrirá por Bertamiráns y Ponte Maceira hasta llegar al campo da feira de Negreira, coincidiendo con la celebración de la fiesta medieval de la localidad.
Tras una parada para disfrutar del ambiente festivo y de la hostelería de la zona, los participantes retomarán la marcha a las 12.30 horas para completar una segunda ruta que pasará por Ons, Gronzo, Os Ánxeles y Bastavales antes de finalizar en la carballeira de Sisalde.
De comer, cerdo y ternera asados enteros
En Sisalde tendrá lugar la comida de confraternidad, con un menú compuesto por cerdo y ternera asados enteros acompañados de patatas caseras. La inscripción tiene un coste de 30 euros por persona y el plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta este jueves 25 de junio.
La jornada continuará durante toda la tarde y parte de la noche con actuaciones musicales y animación a cargo de Os Castros de Ames, la Charanga Mil9, Revolution Disco, el Dúo Arcoiris y una sesión dedicada a los grandes éxitos de los años 80 con Josiño das Cerchas.
Además, la organización ha previsto sorteos de regalos y diferentes actividades para convertir la Clasiquedada da Mahía en una gran fiesta alrededor de la afición por los vehículos clásicos, un evento que cada año gana participantes y se consolida como una de las citas destacadas del calendario automovilístico de la comarca.
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