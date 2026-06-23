La Xunta de Empresarios de Ames "pecha" sus comercios el día 30 para reivindicar el comercio de proximidad

XEA, la Xuntanza de Empresarios de Ames, acaba de poner en marcha la campaña Pechamos, una iniciativa con la que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel fundamental que desempeña el comercio local en la vida diaria de Ames. La acción se desarrollará el próximo 30 de junio, coincidiendo con la antesala de las rebajas de verano, una de las épocas de mayor actividad para el sector.

Escaparates cubiertos de forma temporal

Esta iniciativa —que presentaron Olalla Alvite (socia de Núa Moda y tesorera de XEA), Germán Mariño (socio de Vaca Vella y vocal), Bea López (gerente de XEA) y Ramón Cordido (presidente de XEA)— consistirá en cubrir temporalmente, durante la jornada, los escaparates de los establecimientos participantes para simular que los negocios permanecen cerrados. A través de esta impactante imagen se pretende invitar a la reflexión sobre cómo serían nuestras calles sin el comercio de proximidad y recordar la importancia de apoyar a un sector que genera empleo, dinamiza la economía y contribuye a la vida social del municipio.

Cada establecimiento podrá personalizar su escaparate con mensajes que pongan en valor aquellos aspectos que hacen único al comercio local. Lemas como Pechado por asesorarte, Pechado por inceridade, Pechado por cercanía o Pechado por facer vila servirán para destacar valores como la atención personalizada, la confianza, la proximidad y el compromiso con el vecindario. Desde la XEA se hace un llamamiento a la participación de todos los comercios de Ames, sean o no asociados, con el objetivo de crear una acción colectiva de gran impacto visual que muestre la importancia de mantener vivo el tejido comercial local.

Concentración abierta al ciudadano

Como cierre de la campaña se celebrará una concentración abierta a la ciudadanía, en la que se dará lectura a un manifiesto en defensa del comercio de proximidad y de su papel esencial en la construcción de un municipio más dinámico, sostenible y con mayor calidad de vida. Con esta iniciativa, la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) quiere recordar que detrás de cada pequeño comercio hay personas, familias, empleo, asesoramiento, confianza y compromiso con el territorio. “Porque sen comercio local non hai rúas con vida nin futuro para os nosos pobos”, apunta Cordido, animando a los vecinos a apoyarles.