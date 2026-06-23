MALPICA
A Xunta chama a vivir un San Xoán sostible e sen pegada nas praias
A delegada, Belén do Campo, visitou a praia de Area Maior para difundir recomendacións de protección ambiental
A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Malpica, Eduardo Parga, e pola directora territorial de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, visitou, esta mañá, a praia de Area Maior de Malpica para facer un chamamento á responsabilidade das persoas que participarán nas celebracións da Noite de San Xoán e trasladar as recomendacións para compatibilizar a tradición coa protección da contorna natural recollidas nun folleto baixo o lema Reciclar é coidar do San Xoán – Coidar das nosas praias é coidar do noso.
Do Campo subliñou que "se respectamos o espazo natural, poderemos seguir gozando desta noite máxica moitos anos máis". En relación coas cacharelas, trasladou a conveniencia de queimar exclusivamente madeira, evitando introducir obxectos ou materiais que poidan resultar contaminantes ou perigosos.
Reducir a contaminación acústica
Do mesmo xeito, fixo un chamamento a non abandonar cabichas na area, xa que conteñen substancias altamente contaminantes, e a reducir a contaminación acústica, evitando o uso de altavoces de gran potencia que poidan ocasionar molestias ao resto da cidadanía.
Neste sentido, explicou que "é importante planificar as compras e adquirir só a comida e a bebida que realmente se vaian consumir, así como apostar por hábitos máis sostibles, empregando bolsas reutilizables e envases que xa se teñan na casa, como fiambreras, envoltorios ou vasos doutras celebracións". Ademais, animou a reutilizar estes recipientes, especialmente os vasos, durante toda a noite para reducir a xeración de residuos.
Evitar fogueiras en espazos protexidos
A delegada tamén incidiu na necesidade de respectar as restricións establecidas polos concellos e evitar realizar fogueiras en espazos protexidos. Así mesmo, lembrou que, aínda que o lugar escollido non conte con ningunha figura específica de protección, segue sendo un espazo natural que constitúe o hábitat de numerosas especies de fauna e flora e que, polo tanto, debe ser preservado.
Por último, apelou á colaboración de todos os asistentes para que, "unha vez rematada a festa, recollan os residuos xerados e os depositen nos contedores correspondentes, co obxectivo de non deixar pegada e conservar as praias e os espazos naturais nas mellores condicións".
Convivencia, respecto e responsabilidade
A delegada da Xunta destacou que a implicación individual é fundamental para preservar o patrimonio natural e fixo un chamamento "a celebrar unha noite de convivencia, respecto e responsabilidade. A mellor forma de manter viva esta tradición é facelo con sentido común e co compromiso de coidar a nosa contorna para que as futuras xeracións poidan seguir gozando dela”, concluíu.
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