La captación de agua preocupa en Padrón y Ames: "Está a nivel de agosto"

El Ayuntamiento amesano, a través de su empresa pública municipal de agua, Augas de Ames EPEL, pone en marcha un verano más la campaña 'Cada gota conta', una iniciativa de sensibilización que tiene como objetivo fomentar un uso responsable y consciente del agua durante los meses estivales. E, igualmente, desde el Concello de Padrón lanzan la suya: A auga non é infinita. Consúmea con cabeza por los mismos motivos.

Así, el alcalde de Ames y presidente de Augas de Ames EPEL, Blas García, recuerda que “o uso responsable da auga é unha obriga compartida. Cada verán incrementa a demanda deste recurso esencial, polo que facemos un chamamento á veciñanza para que adopte pequenos hábitos de aforro que, sumados, teñen un grande impacto”. Pero es que, además, alerta de que se está notando “un descenso importante do nivel da auga na captación no río Tambre, o que representa unha preocupación para o Goberno, xa que neste mes de xuño estamos en niveis de agosto de anos anteriores”. Por su parte, la gerente de Augas de Ames, Genma Otero, señala que “coa campaña Cada gota conta queremos concienciar e previr, para garantir o abastecemento para todos e todas sen necesidade de adoptar medidas restritivas”.

Aumento considerable detectado

Al hilo, en los últimos días, Augas de Ames EPEL, encargada de la gestión del servicio de abastecimiento en el municipio, ha detectado un aumento notable del consumo de agua, especialmente derivado de usos no esenciales como el riego de jardines y zonas verdes, el llenado de piscinas u otras actividades similares.

Ante este contexto y las previsiones de continuidad de las altas temperaturas en las próximas semanas, desde el Ayuntamiento de Ames y Augas de Ames se hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para extremar la responsabilidad en el uso de este recurso esencial, con el fin de garantizar el abastecimiento para toda la población y evitar la necesidad de adoptar medidas restrictivas.

En el marco de la campaña Cada gota conta, se recomienda a la ciudadanía evitar consumos innecesarios y revisar posibles fugas en las instalaciones domésticas, optimizar el riego de jardines y zonas verdes, realizándolo en las horas de menor evaporación y reduciendo la cantidad de agua empleada, hacer un uso responsable en el llenado y mantenimiento

Desde la capital del Sar

Y, por su parte, desde Padrón subrayan que el impacto del cambio climático en Galicia ya no es una amenaza futura, sino una realidad urgente. Ante este escenario, Espina & Delfín y el Ayuntamiento de Padrón ponen en marcha, un año más, su campaña de consumo responsable de agua, bajo el lema A auga non é infinita. Consúmea con cabeza. Esa concesionaria del servicio municipal de agua, trabaja en estrecha colaboración con el gobierno local en esta iniciativa. Así, se combinarán materiales informativos y canales de comunicación digital para que el mensaje de ahorro llegue a la ciudadanía con la mayor cercanía posible.

Valores del año pasado

En 2025, el volumen de agua consumida por la ciudadanía del Ayuntamiento de Padrón se situó en 1.210.291 m³, lo que supone una media mensual de 100.857 m³. Si se analiza la evolución a lo largo de ese año, el pico de consumo se registró en plena temporada estival: en el mes de agosto se alcanzó el valor máximo, con 120.057 m³. Por el contrario, febrero fue el mes con menor demanda, con un total de 77.851 m³. Esta diferencia implica que durante el mes de agosto el consumo de agua fue un 35 % superior al del resto del año.