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SAN XOÁN

A gran cachela do trolebús ilumina a noite máis máxica de Carballo

A sardiñada popular reuniu centos de persoas e Baiuca protagonizou un dos concertos máis esperados

Acendido da gran cachela do San Xoán en Carballo.

Acendido da gran cachela do San Xoán en Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A noite meiga xuntou centos de persoas arredor da gran cachela de San Xoán en Carballo, unha fogueira que este ano rendeu unha homenaxe ao histórico trolebús que unía a capital de Bergantiños coa Coruña, e que foi deseñada por Maximino Pazos.

Unha festa que se complementou coa tradicional sardiñada popular acompañada de chourizos, costela e pan doado polas panaderías locais.

Acendido da cachela San Xoán de Carballo, deseñada por Maximino Pazos.

Acendido da cachela San Xoán de Carballo, deseñada por Maximino Pazos. / Cedida

Hoxe Carballo celebra o día grande das súas festas patronais con pasarrúas a cargo da Banda Municipal de Gaitas, o Grupo de Gaitas da AC San Campio de Cances e o Grupo de Gaitas da AC Arume. Ás 12.30 horas comezará a misa solemne na igrexa parroquial de San Xoán Bautista, cantada pola Coral de Bergantiños, con procesión acompañada pola Banda de Música de Cee.

Centos de persoas asistiron á tradicional sardiñada no Rego da Balsa.

Centos de persoas asistiron á tradicional sardiñada no Rego da Balsa. / Cedida

Será o primeiro ano que o novo alcalde, Daniel Pérez, presida os actos solemnes do San Xoán e realice a tradicional ofrenda ao patrón.

Antes de que comecen as actuacións da noite, haberá unha danza de cabezudos polas rúas da vila. Trátase de pezas propiedade do Concello que se usaban decote nas celebracións en décadas pasadas.

A noite meiga xuntou centos de persoas no Rego da Balsa, de Carballo.

A noite meiga xuntou centos de persoas no Rego da Balsa, de Carballo. / Cedida

En 2025 rescatáronse por primeira vez para volver animar o San Xoán e este ano repiten. Encargaránse da danza as asociacións de música de baile tradicional de Carballo: a Escola do Alprende de Oza, a AC Arume de Verdillo, a AC Nemeth, e a AC San Campio de Cances.

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A partir das 23.00 horas chega á Praza do Concello un dos concertos máis esperados das festas, o de Baiuca. Para pechar a noite, a partir das 00.30 horas, a Praza do Concello acolle unha verbena coa orquestra Panorama City

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