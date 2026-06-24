SAN XOÁN
A gran cachela do trolebús ilumina a noite máis máxica de Carballo
A sardiñada popular reuniu centos de persoas e Baiuca protagonizou un dos concertos máis esperados
A noite meiga xuntou centos de persoas arredor da gran cachela de San Xoán en Carballo, unha fogueira que este ano rendeu unha homenaxe ao histórico trolebús que unía a capital de Bergantiños coa Coruña, e que foi deseñada por Maximino Pazos.
Unha festa que se complementou coa tradicional sardiñada popular acompañada de chourizos, costela e pan doado polas panaderías locais.
Hoxe Carballo celebra o día grande das súas festas patronais con pasarrúas a cargo da Banda Municipal de Gaitas, o Grupo de Gaitas da AC San Campio de Cances e o Grupo de Gaitas da AC Arume. Ás 12.30 horas comezará a misa solemne na igrexa parroquial de San Xoán Bautista, cantada pola Coral de Bergantiños, con procesión acompañada pola Banda de Música de Cee.
Será o primeiro ano que o novo alcalde, Daniel Pérez, presida os actos solemnes do San Xoán e realice a tradicional ofrenda ao patrón.
Antes de que comecen as actuacións da noite, haberá unha danza de cabezudos polas rúas da vila. Trátase de pezas propiedade do Concello que se usaban decote nas celebracións en décadas pasadas.
En 2025 rescatáronse por primeira vez para volver animar o San Xoán e este ano repiten. Encargaránse da danza as asociacións de música de baile tradicional de Carballo: a Escola do Alprende de Oza, a AC Arume de Verdillo, a AC Nemeth, e a AC San Campio de Cances.
A partir das 23.00 horas chega á Praza do Concello un dos concertos máis esperados das festas, o de Baiuca. Para pechar a noite, a partir das 00.30 horas, a Praza do Concello acolle unha verbena coa orquestra Panorama City.
- Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
- Dos terremotos con epicentro en Tordoia sacuden de madrugada la comarca de Ordes y se sienten en Santiago
- El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: 'Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta
- Todos sabemos quién era y que murió de una sobredosis': Santa Marta Segura convoca una nueva concentración contra el tráfico de drogas en Santiago
- Las cacharelas volverán a iluminar Santiago por San Xoán: sardiñadas, música y barrios en fiesta para vivir la noche más mágica del año
- Los cuatro exconcejales del PSOE de Santiago concurrirán juntos a las municipales de 2027 con una nueva candidatura
- Encuentran muerto al vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro