Negreira vuelve al Románico con antorchas, dragones y cambio de fecha para despedir junio

Vuelve la Feira do Románico a Negreira, entre este viernes 26 y el domingo 28, estrenando organización en el mes de junio para mejorar los resultados y afluencia a un evento medieval que solía celebrarse a principios de septiembre. Y para calentar motores, precisamente en esta primera jornada habrá un desfile de antorchas (fachos) en honor a Afonso Eanes, que se repatirán entre las personas que acudan vestidas de época, a las 22.30 horas. Además, habrá un dragón gigante que recorrerá la villa, y la chavalada tendrá su rincón de ocio.

Primera jornada con música y homenaje a Afonso Eanes

Previamente, el viernes a las 18.00 h, llegará la apertura del Mercado Medieval. A las 18.15 h., música con Turdión. A las 18,30 h, Camiñantes brancos, de carácter itinerante por la Carreira de San Mauro y zonas anexas, con Zeltia. A las 19.00 h, Familia Bernárdez, itinerante, con Tripmalabar. A las 19.30 horas, música de antaño, itinerante, con Turdión. A las 20.15 h, Cazadores de dragóns itinerante, con Tripmalabar. A las 21.00 h, Soa a música, itinerante, con Grimorium. A las 22.00 h, Diaños, itinerante, con Zeltia.Y, tras el desfile de antorchas que homenajeará al trovador local Afonso Eanes, a las 23.00 h llegará el espectáculo aéreo Innana, fijo, en el Campo da Feira, con Zeltia.

El sábado 27 de junio llegará la apertura del mercado medieval a las 11.00 h para, ya a mediodía, inaugurar la Feria del Románico con todas las compañías participantes. A las 12.30 h, Os Bufóns da Corte, itinerante, con Tripmalabar. A las 12.45 h, Melodías doutra época, itinerante, con Turdión. A las 13.00 h, exhibición de vuelo de aves de cetrería con Falcóns Galicia en la Praza do Cotón. A las 13.15 h, música por las calles, itinerante, con Turdión. A las 13.30 h, Cazadores de dragóns, itinerante, con Tripmalabar. Ya por la tarde, 16.30 horas, reabre el Mercado Medieval para dar paso, a las 17.00 h., música, itinerante, con Turdión. A las 17.15 h, As Árbores, itinerante, con Zeltia. A las 18.00 h, Familia Bernárdez, itinerante, con Tripmalabar. A las 18.30 h, Camiñantes brancos, itinerante, con Zeltia. A las 19.00 h, música itinerante con Turdión. A las 19.45 h, Os Bufóns da Corte, itinerante, con Tripmalabar. A las 20.00 h, O Gran Dragón, itinerante, con Zeltia. A las 21.00 h, mucha música, itinerante, con Turdión. También a las 21.00 h, Diaños, itinerante, con Zeltia. A las 22.00 h, Sons do Medievo, itinerante, con Grimorium. A las 22.30 h, Suumbra, de Troula Animación. Y ya a medianoche, fuegos artificiales.

Bufones, árboles y despedida

Y para cerrar el evento, el domingo 28 de junio se abrirá el mercado a las 11.00 horas para dar paso a la música itinerante, con Turdión y a Os Bufóns da Corte, itinerante, con Tripmalabar. A mediodía, As Árbores, itinerante, con Zeltia. A las 13.00 h, Melodías de antano, itinerante, con Turdión, coincidiendo con una exhibición de vuelo de aves de cetrería en la Praza do Cotón. A las 13.30 h, Cazadores de dragóns, itinerante, con Tripmalabar. El mercado reabre a las 16.30 horas y, a las 17.00 h, música na rúa itinerante, con Turdión. A las 18.00 h, Familia Bernárdez, itinerante, con Tripmalabar. A las 18.30 h, música medieval, itinerante, con Turdión. Más exhibiciones de vuelo de aves de cetrería en la Praza do Cotón a las 19.00 horas para el regreso, media hora más tarde, de los Camiñantes brancos, itinerante, con Zeltia, y música en la calle, itinerante, con Grimorium. A las 20.15 horas, Os Bufóns da Corte, itinerante, con Tripmalabar. A las 21.30 h, O Gran Dragón, itinerante, con Zeltia. También a las 21.30 h, pasacalles de clausura, una despedida por todo lo alto, con todos los grupos, cerrando a las 22.00 h, Vulcano, un espectáculo de luz, fijo, en la Praza do Cotón, con Zeltia.