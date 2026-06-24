PRESENTACIÓN
O legado do intelectual fisterrán Ramón Marcote chega ao Museo de Pontevedra
O sábado presentarase o facsímile da Historia de Galicia publicada en 1925 na Habana
O Museo de Pontevedra acollerá o sábado, ás 12.00 horas, a presentación da edición facsimilar conmemorativa do centenario da Historia de Galicia do intelectual fisterrán Ramón Marcote.
No acto intervirán o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva; o alcalde de Fisterra, Luís Insua; o presidente da asociación APTCM, Pepe Formoso; o presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano; e o director da Biblioteca da Fisterranía, Modesto Fraga.
Coa reedición desta obra de Ramón Marcote a Biblioteca da Fisterranía continúa co seu empeño en recuperar e poñer en valor a obra dos grandes autores da localidade e, ao mesmo tempo, dar a coñecer o seu legado cultural alén de Fisterra.
A Historia de Galicia. Compendio de Ramón Marcote, publicada na Habana en 1925, "é unha obra única e singular no seu xénero por tratarse da primeira historia de Galicia editada na emigración e destinada á xuventude galega das primeiras décadas do século XX", afirma Modesto Fraga.
O actual volume foi coeditado polo Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía co apoio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
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