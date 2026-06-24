Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual MilladoiroBrecha demográficaAscenso CompostelaLino gallegoEl tiempo
instagram

PRESENTACIÓN

O legado do intelectual fisterrán Ramón Marcote chega ao Museo de Pontevedra

O sábado presentarase o facsímile da Historia de Galicia publicada en 1925 na Habana

Exemplares da edición facsimilar da 'Historia de Galicia' de Ramón Marcote.

Exemplares da edición facsimilar da 'Historia de Galicia' de Ramón Marcote. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Museo de Pontevedra acollerá o sábado, ás 12.00 horas, a presentación da edición facsimilar conmemorativa do centenario da Historia de Galicia do intelectual fisterrán Ramón Marcote.

No acto intervirán o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva; o alcalde de Fisterra, Luís Insua; o presidente da asociación APTCM, Pepe Formoso; o presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano; e o director da Biblioteca da Fisterranía, Modesto Fraga.

Cartel promocional da presentación no Museo de Pontevedra.

Cartel promocional da presentación no Museo de Pontevedra. / Cedida

Coa reedición desta obra de Ramón Marcote a Biblioteca da Fisterranía continúa co seu empeño en recuperar e poñer en valor a obra dos grandes autores da localidade e, ao mesmo tempo, dar a coñecer o seu legado cultural alén de Fisterra.

A Historia de Galicia. Compendio de Ramón Marcote, publicada na Habana en 1925, "é unha obra única e singular no seu xénero por tratarse da primeira historia de Galicia editada na emigración e destinada á xuventude galega das primeiras décadas do século XX", afirma Modesto Fraga.

Noticias relacionadas y más

O actual volume foi coeditado polo Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía co apoio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents