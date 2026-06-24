URBANISMO
Orde de derrubo para un edificio sen rematar e construído ilegalmente en Fisterra
A APLU licita por máis de 310.000 euros os traballos de demolición
A Xunta, a través da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), licita por máis de 310.000 euros os traballos de demolición dun inmoble sen rematar e construído de xeito ilegal no Paseo de Corbeiro, en Fisterra.
A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle esta licitación e as empresas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 12 de xullo.
A APLU ditou resolución declarando ilegalizables as obras consistentes nunha edificación construída sobre un antigo baixo con destino a vivenda plurifamiliar, dentro da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, carecendo da preceptiva autorización. Neste sentido, ordenouse a súa demolición por parte dos interesados.
Ante a falta de cumprimento voluntario da resolución, a APLU acorda a execución forzosa da mesma mediante a súa execución subsidiaria a costa dos obrigados.
A intervención forma parte do labor da Xunta para garantir o cumprimento da normativa urbanística e a protección do territorio, especialmente en ámbitos de especial valor ambiental e paisaxístico.
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