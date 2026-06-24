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URBANISMO

Orde de derrubo para un edificio sen rematar e construído ilegalmente en Fisterra

A APLU licita por máis de 310.000 euros os traballos de demolición

A APLU licitou os traballos de demolición do edificio.

A APLU licitou os traballos de demolición do edificio. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Xunta, a través da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), licita por máis de 310.000 euros os traballos de demolición dun inmoble sen rematar e construído de xeito ilegal no Paseo de Corbeiro, en Fisterra.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle esta licitación e as empresas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 12 de xullo.

Edificido que deberá ser demolido no Paseo do Corveiro, en Fisterra.

Edificido que deberá ser demolido no Paseo do Corbeiro, en Fisterra. / X. G.

A APLU ditou resolución declarando ilegalizables as obras consistentes nunha edificación construída sobre un antigo baixo con destino a vivenda plurifamiliar, dentro da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, carecendo da preceptiva autorización. Neste sentido, ordenouse a súa demolición por parte dos interesados.

O inmoble está sen rematar e foi construído de xeito ilegal.

O inmoble, ao fondo, está sen rematar e foi construído de xeito ilegal. / X. G.

Ante a falta de cumprimento voluntario da resolución, a APLU acorda a execución forzosa da mesma mediante a súa execución subsidiaria a costa dos obrigados.

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A intervención forma parte do labor da Xunta para garantir o cumprimento da normativa urbanística e a protección do territorio, especialmente en ámbitos de especial valor ambiental e paisaxístico.

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