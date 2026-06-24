Silleda da ejemplo de recuperación del monte con la agrupación forestal de Moalde

La Xunta cuenta con subvenciones para evitar el abandono del monte, ponerlo en valor y luchar contra los incendios. Y para ello, la conselleira del Medio Rural, María José Gómez visitó en Silleda una de las 15 agrupaciones forestales de gestión conjunta que están en funcionamiento (pronto serán 65), concretamente la de Moalde, beneficiaria de una ayuda de 49.000 euros.

Medio centenar de socios

Así, y acompañada por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, destacaba que esta agrupación silledense se constituyó, precisamente, al amparo de las aportaciones convocadas por la Consellería para esta finalidad. Así, fue beneficiaria de la citada ayuda que le permitirá consolidar una iniciativa en la que participan 56 socios y que abarca una superficie total de casi 88 hectáreas, como otros tantos campos de fútbol, de cara a ponerlas a producir.

En esta visita, la conselleira recordó que en febrero pasado se publicó en el 'Diario Oficial de Galicia' (DOG) la última convocatoria de estas subvenciones, dotada con 2,1 millones de euros, que se distribuyen entre las anualidades de 2026 y 2027. Se da así continuidad a las anteriores convocatorias, de 2024 y 2025, reforzando de este modo la apuesta de la Xunta por las agrupaciones.

Atajar el minifundismo

Gómez explicó además que el objetivo es trabajar para atajar el minifundismo forestal, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y avanzar cara una gestión más eficiente y sostenible del territorio. Pueden ser beneficiarias las asociaciones sin ánimo de lucro -como es el caso de esta de Silleda-, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, mercantiles, sociedades de fomento forestal y otras entidades.

En cuanto al número de agrupaciones existentes en Galicia, tras la ejecución de las convocatorias anteriores de estas ayudas está prevista la creación de alrededor de 40 nuevas, llegando así a un total de 65 registradas en la comunidad, subrayó Gómez, quien agradeció y valoró el compromiso de los socios de esta agrupación y reiteró la "aposta" de la Xunta por un monte sostenible tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental.