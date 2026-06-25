Vedra y Boqueixón vuelven a aliarse en Correntes do Ulla para organizar seis actividades de ocio

El Área de Recreo Agronovo (en Vedra) acogió la presentación conjunta con el Concello de Boqueixón del programa Correntes do Ulla, que arrancará este sábado 27 con un descenso en kayak, según apuntaban los alcaldes, el local Carlos Martínez y el boqueixonés Ovidio Rodeiro. En total, media docena de acciones distintas con el curso fluvial que da nombre a su comarca como protagonista.

Así, y tras el descenso del Ulla, que partirá desde el Campo do Río de Ponte Ledesma y finalizará en el Área Recreativa de Agronovo (inscripciones ya disponibles), el 18 de julio tendrá lugar una sesión de yoga a orillas del Ulla, impartida por Xus Raíndo en el área recreativa de Sucira, en horario de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.

Campo de arqueología

Del 21 de julio al 1 de agosto se celebrará el campo de voluntariado Monte Sacro, centrado en arqueología y medio ambiente. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, cuenta con la colaboración de la Dirección Xeral de Xuventude y dispone de plazas limitadas.

El 2 de agosto se desarrollará la ruta Goza do Ulla 2026, correspondiente al itinerario Goza do Ulla (Vía da Prata-San Xoán da Cova). La salida será a las 10.00 horas desde la Capilla do Santiaguiño. El recorrido tendrá una longitud aproximada de 12 kilómetros, con una dificultad media-baja. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.

Noticias relacionadas

Tesoros ocultos

El 8 de agosto se celebrará la ruta por el patrimonio oculto de Vedra, que recorrerá el entorno de San Xoán da Cova, Gundián y Ponte Ulla. Se desarrollará entre las 10.30 y las 13.30 horas, contará con plazas limitadas e incluirá una cata-degustación. La programación finalizará el 14 de agosto con una nueva sesión de yoga a orillas del Ulla, impartida por Ana María García Liñares en el Área Recreativa de Cubelas, en Vedra, de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.