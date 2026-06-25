Premios a prol da lingua en Feiraco aos mellores microrrelatos e co respaldo do director xeral da Lingua
En adultos gañaron María José Iglesias, Genma Rojo e Jacobo Vieites, mentras que en xuvenil Iria García, Adriana González e Ricardo Mella
O director xeral da Lingua, Valentín García, recoñeceu o papel de Clun para apoiar e divulgar a literatura no idioma propio de Galicia
Valentín García, secretario xeral da Lingua, participou na entrega de premios do Certame Microrrelatos de Feiraco, onde agradeceu a implicación desta entidade na promoción e divulgación da lingua galega, “pola contribución deste tipo de iniciativa a un maior emprego e prestixio do noso idioma”.
Traballos distinguidos
Deste xeito, foron distinguidos os traballos Vai de Mulleres… afincadas na terra, de María José Iglesias; Onde quedaron as promesas, de Gemma Rojo; e Galicia Nai, de Jacobo Vieites, na categoría adulta. Mentres, na modalidade xuvenil, premiáronse as creacións literarias O destino irrefutable, de Iria García, do centro Sagrado Corazón de Placeres, en Pontevedra; Informe planetario, de Adriana González, do Instituto Rosalía de Castro, en Santiago; e Ti es mais forte que todos os desafíos, de Valery Reyes, do centro de ensino Ricardo Mella, en Vigo.
García quixo poñer, ademais, en valor na sede da Cooperativa Láctea Unidas, en Ames, que foi o escenario da entrega destes galardóns, que recoñeceron “a calidade, orixinalidade e talento” de seis traballos que tiñan como obxecto de poñer en relevancia o papel da efeméride das Letras Galegas para unha maior divulgación da creatividade da nosa literatura e no emprego da lingua de Castelao.
Implicación e compromiso
Na súa intervención, o representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incidiu en que iniciativas como as de Feiraco “demostran a implicación e compromiso dos sectores económicos na difusión da cultura e linguas galegas”. Neste senso, celebrou que cada vez máis empresas e entidades do eidos socioeconómico de Galicia están “a amosar un maior grao de compromiso co uso do noso idioma ao incorporar o galego dun xeito integral nas súas estratexias”, valorou.
Ademais, Valentín García fixo fincapé no papel destes certames para “incrementar o uso da nosa lingua entre a mocidade”, ao tempo que lles fomenta “non só achegamento e convencemento cara a un maior emprego, senón que propicia afondar no coñecemento do talento das nosas letras, á vez que o descubrimento e a potencialidade do seu propio e da súa creatividade”, concluíu.
- Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
- Dos terremotos con epicentro en Tordoia sacuden de madrugada la comarca de Ordes y se sienten en Santiago
- El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: 'Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta
- Santiago se entrega a la magia de San Xoán entre cientos de cacharelas repartidas por la ciudad
- Bombazo en el Compos: el presidente Agrasar anuncia una nueva etapa para el club
- Todos sabemos quién era y que murió de una sobredosis': Santa Marta Segura convoca una nueva concentración contra el tráfico de drogas en Santiago
- Las cacharelas volverán a iluminar Santiago por San Xoán: sardiñadas, música y barrios en fiesta para vivir la noche más mágica del año