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Premios a prol da lingua en Feiraco aos mellores microrrelatos e co respaldo do director xeral da Lingua

En adultos gañaron María José Iglesias, Genma Rojo e Jacobo Vieites, mentras que en xuvenil Iria García, Adriana González e Ricardo Mella

O director xeral da Lingua, Valentín García, recoñeceu o papel de Clun para apoiar e divulgar a literatura no idioma propio de Galicia

Valentín García, no centro, cos premiados na sede de Clun en Ames

Valentín García, no centro, cos premiados na sede de Clun en Ames / Xunta

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Valentín García, secretario xeral da Lingua, participou na entrega de premios do Certame Microrrelatos de Feiraco, onde agradeceu a implicación desta entidade na promoción e divulgación da lingua galega, “pola contribución deste tipo de iniciativa a un maior emprego e prestixio do noso idioma”.

Traballos distinguidos

Deste xeito, foron distinguidos os traballos Vai de Mulleres… afincadas na terra, de María José Iglesias; Onde quedaron as promesas, de Gemma Rojo; e Galicia Nai, de Jacobo Vieites, na categoría adulta. Mentres, na modalidade xuvenil, premiáronse as creacións literarias O destino irrefutable, de Iria García, do centro Sagrado Corazón de Placeres, en Pontevedra; Informe planetario, de Adriana González, do Instituto Rosalía de Castro, en Santiago; e Ti es mais forte que todos os desafíos, de Valery Reyes, do centro de ensino Ricardo Mella, en Vigo.

García quixo poñer, ademais, en valor na sede da Cooperativa Láctea Unidas, en Ames, que foi o escenario da entrega destes galardóns, que recoñeceron “a calidade, orixinalidade e talento” de seis traballos que tiñan como obxecto de poñer en relevancia o papel da efeméride das Letras Galegas para unha maior divulgación da creatividade da nosa literatura e no emprego da lingua de Castelao.

Implicación e compromiso

Na súa intervención, o representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incidiu en que iniciativas como as de Feiraco “demostran a implicación e compromiso dos sectores económicos na difusión da cultura e linguas galegas”. Neste senso, celebrou que cada vez máis empresas e entidades do eidos socioeconómico de Galicia están “a amosar un maior grao de compromiso co uso do noso idioma ao incorporar o galego dun xeito integral nas súas estratexias”, valorou.

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Ademais, Valentín García fixo fincapé no papel destes certames para “incrementar o uso da nosa lingua entre a mocidade”, ao tempo que lles fomenta “non só achegamento e convencemento cara a un maior emprego, senón que propicia afondar no coñecemento do talento das nosas letras, á vez que o descubrimento e a potencialidade do seu propio e da súa creatividade”, concluíu.

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