Ames debatirá su plan de emergencias contra la sequía y la ordenanza sobre pernocta de autocaravanas
La Corporación también tratará el jueves la modificación de la ordenanza de residuos y el proyecto de mejora de accesos rurales con una ayuda de 54.446 €
Se incluye una moción del BNG sobre accesibilidad al parque Novo Milladoiro y otra del PP sobre el contrato puente de gestión para el complejo A Telleira
Ames celebra este jueves a las 20.30 horas un pleno ordinario en el que se debatirá el plan municipal de emergencias ante la sequía, tras incorporar las correcciones que solicitó Augas de Galicia. Y también la ordenanza sobre estacionamiento y pernocta de autocaravanas para reforzar la seguridad jurídica y las garantías para usuarios, promotores y gestores, tanto públicos como privados, y fomentar el desarrollo de un turismo sostenible y de calidad.
Ordenanza de residuos
Asimismo, se abordará la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de la tasa por el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Debido a una imposibilidad técnica temporal para procesar todos los datos del padrón y del catastro, se propone separar la liquidación de la cuota básica y la variable en padrones independientes.
En relación con el Plan de Camiños Rurais 2026-2027, se someterá a aprobación el proyecto de mejora de los accesos a Firmistáns, Gasamáns y Pedras. La actuación cuenta con una subvención de 54.446 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá el importe correspondiente al IVA, hasta completar un presupuesto total de 65.879,66 euros.
Mociones
Asimismo, se propondrá la aprobación definitiva del Plan Municipal de Emerxencias diante de Situacións de Seca que, con las modificaciones ya incorporadas, obtuvo un informe favorable definitivo de la Xunta el pasado 6 de mayo. Y por último, en el apartado de mociones se debatirán dos propuestas: una del BNG para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad en el parque empresarial Novo Milladoiro, y otra del Partido Popular para tramitar un contrato puente que garantice la gestión del centro deportivo municipal de A Telleira.
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