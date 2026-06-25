Ames pone las bases de nuevos viales para su futuro desarrollo urbanístico

El Concello de Ames avanza en planificación viaria para desarrollar su futuro urbanístico. Así, y tras comenzar las obras del empalme peatonal con las futuras viviendas públicas y el centro de mayores de Caser proyectados junto a las piscinas de Milladoiro, y estar ya previsto un vial que saldrá desde la rotonda de A Condomiña para conectar zonas verdes, acaba de publicarse en boletines el Plan especial de infraestructuras para el refuerzo de la conexión viaria exteriores al sector S-07 Venturiña, entorno en el que están previstas 208 viviendas unifamiliares.

Respuesta al crecimiento

Así, desde la administración local, el concejal de Urbanismo Víctor Fernández apunta que "estas actuacións garanten que as infraestruturas viarias do concello se axusten á tendencia de crecemento que Ames está experimentando”. Por ello, se están impulsando diferentes actuaciones urbanísticas en distintos puntos del municipio con el objetivo de adaptar las infraestructuras existentes a las necesidades derivadas del crecimiento residencial y demográfico experimentado en los últimos años.

Las intervenciones previstas cuando se desarrollen los correspondientes sectores afectan a ámbitos como Venturiña, Agriños y el sector S-20, donde se contemplan mejoras viarias, nuevos itinerarios peatonales y actuaciones de urbanización destinadas a reforzar la conexión entre espacios urbanos y la dotación de servicios públicos.

Comenzando por el sector S-07 Venturiña, justo sobre la urbanización As Mimosas, está prevista la mejora del vial situado entre Ventín y A Agrela, en la parroquia de Biduído. La actuación incluye la ampliación de la calzada y la adecuación del trazado en algunos puntos para mejorar las condiciones de circulación y facilitar el desarrollo urbanístico previsto en este entorno. Se trata de una infraestructura recogida en el planeamiento y vinculada al desarrollo del sector, por lo que su ejecución será asumida por los propietarios beneficiarios de la actuación.

Como 17 campos de fútbol

Ocupa el equivalente a 17 campos de fútbol, si bien la parcela edificable a modo de ciudad jardín corresponde a la superficie de unos cinco terrenos de juego. En cuanto a las 208 viviendas unifamiliares pareadas que se prevén como cifra tope, constarán de bajo más una planta, y detrás del desarrollo de la infraestructura está Santiago Sur.

Otra de las intervenciones previstas se localiza en el entorno de Agriños, dentro del sector S-15 Travesía do Porto de Milladoiro. En este caso se completará la fase pendiente de la urbanización mediante la creación de un nuevo itinerario peatonal que dará continuidad a los espacios públicos de la zona y mejorará la conexión entre los futuros equipamientos previstos en este ámbito. La actuación está incluida en el protocolo suscrito entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ames para impulsar la construcción de vivienda pública en el municipio.

Y en cuanto al sector S-20, en el entorno de Bertamiráns y su paseo fluvial, se desarrollará una nueva vía que partirá de la rotonda de A Condomiña hacia el este. Esta actuación constituye el primer tramo de una conexión prevista en el planeamiento urbanístico de Bertamiráns y permitirá mantener como espacios públicos las zonas verdes y el parque infantil existentes en el entorno.