Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual MilladoiroBrecha demográficaAscenso CompostelaLino gallegoEl tiempo
instagram

MÚSICA

Anxo Araújo trae a Cee o seu pop latino de autor polo Día Europeo da Música

O Club Arte e Movemento ofrecerá unha exhibición e repasará os éxitos acadados durante a tempada

Anxo Araújo actuará o sábado no Auditorio Baldomero Cores, en Cee.

Anxo Araújo actuará o sábado no Auditorio Baldomero Cores, en Cee. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Deputación da Coruña, no marco das celebracións do Día Europeo da Música, trae a Cee a unha figura emerxente no panorama musical galego: Anxo Araújo, que presentará, o sábado ás 22.00 horas no auditorio, o seu novo traballo: Viva a costa alentexana, co que continúa apostando por un pop de ritmos latinos.

Os sintetizadores, os ventos e os ritmos latinos seguen estando presentes nun traballo que aposta pola viveza e pola elegancia dun pop de autor en galego. Na súa curta traxectoria compartiu escenario con artistas como Depedro, Julieta Venegas ou La Bien Querida entre outros.

Cartel promocional do concerto de Anxo Araujo en Cee.

Cartel promocional do concerto de Anxo Araujo en Cee. / Cedida

O seu proxecto en solitario naceu en 2021 co seu primeiro disco Plan de urbanismo para un novo couto mixto, unha ópera prima introspectiva e persoal. Aprender a bailar (2024) é o seu segundo traballo, un disco cheo de sensibilidade que procura asilo nos ritmos de baile e na súa elegante voz.

En 2023 foi finalista dos Premios Martín Códax da música galega como mellor proxecto de pop indie.

Exhibición do Club Arte e Movemento

E o domingo, ás 17.00 horas no Auditorio Baldomero Cores, celebrarase a gala do Club Arte e Movemento, con exhibicións de baile, na que se fará balance dos éxitos acadados neste curso, entre os que destacan os acadados no Campionato Galego de Bailes Latinos e xa coa mirada posta no vindeiro Campionato de España que terá lugar en Guadalajara a primeiros do mes de xullo.

Noticias relacionadas y más

Ademais, durante todo este mes de xuño pode contemplarse na sala de exposicións a mostra pictórica Óleos en lámina de Fernando Lado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents