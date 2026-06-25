MÚSICA
Anxo Araújo trae a Cee o seu pop latino de autor polo Día Europeo da Música
O Club Arte e Movemento ofrecerá unha exhibición e repasará os éxitos acadados durante a tempada
A Deputación da Coruña, no marco das celebracións do Día Europeo da Música, trae a Cee a unha figura emerxente no panorama musical galego: Anxo Araújo, que presentará, o sábado ás 22.00 horas no auditorio, o seu novo traballo: Viva a costa alentexana, co que continúa apostando por un pop de ritmos latinos.
Os sintetizadores, os ventos e os ritmos latinos seguen estando presentes nun traballo que aposta pola viveza e pola elegancia dun pop de autor en galego. Na súa curta traxectoria compartiu escenario con artistas como Depedro, Julieta Venegas ou La Bien Querida entre outros.
O seu proxecto en solitario naceu en 2021 co seu primeiro disco Plan de urbanismo para un novo couto mixto, unha ópera prima introspectiva e persoal. Aprender a bailar (2024) é o seu segundo traballo, un disco cheo de sensibilidade que procura asilo nos ritmos de baile e na súa elegante voz.
En 2023 foi finalista dos Premios Martín Códax da música galega como mellor proxecto de pop indie.
Exhibición do Club Arte e Movemento
E o domingo, ás 17.00 horas no Auditorio Baldomero Cores, celebrarase a gala do Club Arte e Movemento, con exhibicións de baile, na que se fará balance dos éxitos acadados neste curso, entre os que destacan os acadados no Campionato Galego de Bailes Latinos e xa coa mirada posta no vindeiro Campionato de España que terá lugar en Guadalajara a primeiros do mes de xullo.
Ademais, durante todo este mes de xuño pode contemplarse na sala de exposicións a mostra pictórica Óleos en lámina de Fernando Lado.
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