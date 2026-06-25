DISTINCIÓN
Boiro nomeará fillo adoptivo ao escritor Antón Riveiro Coello
O nomeamento aprobarase nun pleno extraordinario que se celebrará o sábado ás 12.00 horas
A corporación municipal vai nomear ao xornalista e escritor Antón Riveiro Coello como fillo adoptivo do Concello de Boiro. O nomeamento terá lugar nun pleno extraordinario que se vai celebrar o vindeiro sábado 27 de xuño ás 12.00 horas.
A proposta nace dos equipos de Dinamización da Lingua Galega do municipio debido á longa traxectoria do autor como un dos de maior prestixio da narrativa galega actual; polo seu compromiso coa lingua galega; a súa proxección literaria máis alá do ámbito galego a través da tradución dalgunhas das súas obras ao castelán, portugués, italiano e inglés; polo seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza; e, especialmente, pola súa contribución a proxectar a imaxe de Boiro cara ao exterior.
Alumnos boirenses leran textos do autor homenaxeado
Despois do pleno, na Casa Consistorial haberá un acto institucional no que representantes do alumnado dos centros educativos farán unha lectura de algúns textos do autor homenaxeado.
Antón Riveiro Coello súmase así a unha lista de persoeiros destacados do municipio na que tamén se atopan Raimundo García Domínguez “Borobó” como fillo adoptivo, e Ramón Martínez López como fillo predilecto.
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