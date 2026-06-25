CONFERENCIA
Do Gran Canón a Fisterra: Jeff Olson reivindica na fin do mundo o potencial do cicloturismo
O exasesor da Casa Branca visita estes días diferentes enclaves galegos
Fisterra acolleu esta tarde a Jeff Olson, ex asesor da Casa Branca e unha das figuras de referencia internacional na promoción do uso da bicicleta como medio de transporte e desenvolvemento turístico. Achegouse á fin da Terra para impartir a conferencia Desde o Gran Canón ao Empire State Trail e ao Camiño de Santiago.
Olson impulsou grandes proxectos ciclistas, como o roteiro do Gran Canón do Colorado e o Empire State Trail de Nova York. É tamén autor do libro The Third Mode: Towards a Green Society e un destacado prescriptor do destino Galicia nos Estados Unidos.
Durante a súa estancia esta semana na comunidade está a coñecer diferentes enclaves galegos así como as oportunidades do territorio para o desenvolvemento do cicloturismo.
Jeff Olson estivo acompañado polo alcalde, Luis Insua; o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; o presidente da Asociación de Profesionais do Turismo de Costa da Morte, Pepe Formoso; o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia e presidente da Asociación de Empresarios do Camiño a Fisterra e Muxía, Jesús Picallo; e o director do Parador de Turismo Costa da Morte, Julio Castro.
Aposta polo cicloturismo
Na súa intervención, o director de Turismo destacou a aposta da Xunta por un modelo turístico sustentable e de calidade, no que o cicloturismo desempeña un papel cada vez máis relevante.
Galicia, subliñou, "conta coa singularidade de ser a única rexión europea na que conflúen e finalizan dous grandes itinerarios da rede EuroVelo, a EuroVelo 1 e a EuroVelo 3, ambos con remate en Cabo Fisterra, un dos grandes símbolos do cicloturismo continental".
Ademais, o interese pola bicicleta tamén se reflicte no Camiño de Santiago, "que suma xa este ano 8.675 peregrinos que realizaron a ruta en bicicleta", afirmou Xosé Manuel Merelles.
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