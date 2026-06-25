Contratan la colocación de las nuevas compuertas que facilitarán el baño en la playa fluvial estradense de Porta Pousada

El Concello da Estrada acaba de contratar las nuevas compuertas para la playa fluvial de Porta Pousada, en el río Liñares, elementos que tendrán que sustituir a los que resultaron seriamente dañados por las fuertes crecidas y temporales del último invierno. De cualquier modo, la temporada de baño, con agua en buenas condiciones y socorrista (aunque con menor nivel de embalsamiento), arrancaba allí el pasado martes.

El proceso para la contratación ha sido lo más ágil posible, después de que el Ayuntamiento recibiese los informes preceptivos de Patrimonio Natural y Augas de Galicia para poder colocar las nuevas compuertas, que se instalarán exactamente en el lugar de las anteriores. Esta tarea será asumida por la empresa Ingenia Domo Madera S.L.

Reposición por fiabilidad

El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, explicó que el sistema de los nuevos elementos será idéntico al anterior. “Será unha reposición. Analizouse o que había y chegouse á conclusión de que é o sistema máis fiable e recomendable”, señaló el edil. “Estiveron funcionando perfectamente durante moitos anos”, añadió.

La función de estas compuertas es represar el agua para que el nivel del Liñares suba lo suficiente como para permitir el baño en esta playa fluvial. Las previsiones que se manejan, según compartió Durán, pasan porque los trabajos de instalación puedan comenzar a principios de la próxima semana, de modo que para el fin de semana quede completada la instalación. Contando con el tiempo que tardaría en acumularse el agua, lo previsible es que para el 6 de julio pueda disfrutarse del baño en esta playa con los niveles habituales.