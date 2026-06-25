9Louro y El Combo en los nueve días de fiestas patronales de San Roque en Melide previstas para agosto
Se prolongarán entre las jornadas del 14 al 22 de ese mes estival, y también incluirán la gala del artista local Mellita
Entre las orquestas estará la París de Noia, Los Satélites o Panorama, así como la Banda de Arzúa, Ribadulla y la de Visantoña
El alcalde de Melide acaba de presentar, junto a la Asociación de Festas de San Roque, el cartel de las patronales, previstas entre el 14 y el 22 de agosto con las mejores orquestas del momento.
La programación musical comenzará el 14 de agosto con la actuación de la orquesta Panorama. El día 15 destacarán 9Louro y el artista local Mellita, además de la charanga Leña Verde. El 16 de agosto actuarán la orquesta Tattoo, Froito Novo y la Banda de Arzúa. El 17 será el turno de la orquesta París de Noia, acompañada por la Banda de Visantoña y la charanga BB+.
A partir de la jornada del 18
El 18 compartirán escenario Grupo Bomba y Nuevo Tango, mientras que el 19 la verbena estará protagonizada por Los Satélites, junto a la Banda de Santa Cruz de Ribadulla y la charanga Los Támega. La Fórmula actuará el 20 de agosto con la charanga Ardores. El 21, El Combo Dominicano encabezará una jornada con Banda Grileira, Herba Grileira y la charanga Eravisto. La programación se cerrará el 22 de agosto con la actuación de Panorama City.
El mandatario José Manuel Pérez quiso poner en valor y agradecer el trabajo de la Asociación de Festas de San Roque, asegurando que “organizar unhas celebracións destas características require moito esforzo, dedicación e compromiso”. Y, al mismo tiempo, animó a visitar Melide durante los días del San Roque para “gozar dunha programación musical moi atractiva e vivir as festas connosco”.
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