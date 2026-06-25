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9Louro y El Combo en los nueve días de fiestas patronales de San Roque en Melide previstas para agosto

Se prolongarán entre las jornadas del 14 al 22 de ese mes estival, y también incluirán la gala del artista local Mellita

Entre las orquestas estará la París de Noia, Los Satélites o Panorama, así como la Banda de Arzúa, Ribadulla y la de Visantoña

El alcalde de Melide, tercero por la izquierda, con miembros de la Asociación de Festas de San Roque

El alcalde de Melide, tercero por la izquierda, con miembros de la Asociación de Festas de San Roque / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Melide

El alcalde de Melide acaba de presentar, junto a la Asociación de Festas de San Roque, el cartel de las patronales, previstas entre el 14 y el 22 de agosto con las mejores orquestas del momento.

La programación musical comenzará el 14 de agosto con la actuación de la orquesta Panorama. El día 15 destacarán 9Louro y el artista local Mellita, además de la charanga Leña Verde. El 16 de agosto actuarán la orquesta Tattoo, Froito Novo y la Banda de Arzúa. El 17 será el turno de la orquesta París de Noia, acompañada por la Banda de Visantoña y la charanga BB+.

A partir de la jornada del 18

El 18 compartirán escenario Grupo Bomba y Nuevo Tango, mientras que el 19 la verbena estará protagonizada por Los Satélites, junto a la Banda de Santa Cruz de Ribadulla y la charanga Los Támega. La Fórmula actuará el 20 de agosto con la charanga Ardores. El 21, El Combo Dominicano encabezará una jornada con Banda Grileira, Herba Grileira y la charanga Eravisto. La programación se cerrará el 22 de agosto con la actuación de Panorama City.

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El mandatario José Manuel Pérez quiso poner en valor y agradecer el trabajo de la Asociación de Festas de San Roque, asegurando que “organizar unhas celebracións destas características require moito esforzo, dedicación e compromiso”. Y, al mismo tiempo, animó a visitar Melide durante los días del San Roque para “gozar dunha programación musical moi atractiva e vivir as festas connosco”.

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