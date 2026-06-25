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CULTURA

Narración oral e patrimonio danse a man en Vimianzo co Festival Atlántica

María da Pontragha inaugurará a programación para público adulto cun espectáculo no castelo

María da Pontragha presentará no castelo 'Donas do lugar'.

María da Pontragha presentará no castelo 'Donas do lugar'. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Costa da Morte volverá formar parte do mapa de historias do XIV Festival Atlántica cunha programación que une narración oral, patrimonio e paisaxe. Do 26 de xuño ao 10 de xullo, o festival levará a palabra contada a espazos singulares da comarca, consolidando a súa aposta por converter lugares con memoria en escenarios para a creación contemporánea.

Vimianzo será unha das sedes destacadas desta edición. O castelo acollerá Donas do lugar, da narradora María da Pontragha, unha proposta que afonda nas voces, relatos e lembranzas vinculadas ás comunidades e ao territorio. O mesmo espazo recibirá tamén Contos arredor do lume, de Alba de Vales, nunha sesión dirixida ao público familiar.

Cartel promocional do Festival Atlántica.

Cartel promocional do Festival Atlántica. / Cedida

A programación de Vimianzo continuará no Castro das Barreiras coa presenza de José Luis Gutiérrez “Don Guti” e o seu espectáculo Filandar, nunha proposta que dialoga coa memoria ancestral e coa tradición oral.

A directora do Festival Atlántica, Soledad Felloza, destaca que "a función de María da Pontragha será a primeira sesión para público adulto e, por tanto, marcará a inauguración desta edición. María é unha das grandes voces da narración oral galega e que, con humor, retranca e unha enorme capacidade para conectar co público, levará a Vimianzo un espectáculo perfecto para dar o pistoletazo de saída ao festival".

José Luis Gutiérrez, &quot;Don Guti&quot;, actuará no Castro das Barreiras.

José Luis Gutiérrez, "Don Guti", actuará no Castro das Barreiras. / Cedida

No caso José Luis Gutiérrez "Don Guti" salienta que "é un dos mellores narradores da Península". Ademais, antes da súa actuación, Tito Concheiro, arqueólogo e director da campaña de escavación, guiará unha visita ao castro "na que explicará as novidades e os achados desta nova campaña arqueolóxica. Unha magnífica combinación de patrimonio e narración oral".

Novas experiencias arredor da palabra

A relación entre narración e patrimonio será tamén protagonista noutras localizacións da contorna, mantendo unha das liñas características de Atlántica: recuperar espazos históricos, naturais e comunitarios para crear novas experiencias arredor da palabra.

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"Con esta presenza na Costa da Morte, Atlántica reforza a súa vocación de festival de territorio, demostrando que cada lugar conserva historias propias que poden volver ser contadas, compartidas e reinterpretadas", subliña Soledad Felloza.

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