CULTURA
Narración oral e patrimonio danse a man en Vimianzo co Festival Atlántica
María da Pontragha inaugurará a programación para público adulto cun espectáculo no castelo
A Costa da Morte volverá formar parte do mapa de historias do XIV Festival Atlántica cunha programación que une narración oral, patrimonio e paisaxe. Do 26 de xuño ao 10 de xullo, o festival levará a palabra contada a espazos singulares da comarca, consolidando a súa aposta por converter lugares con memoria en escenarios para a creación contemporánea.
Vimianzo será unha das sedes destacadas desta edición. O castelo acollerá Donas do lugar, da narradora María da Pontragha, unha proposta que afonda nas voces, relatos e lembranzas vinculadas ás comunidades e ao territorio. O mesmo espazo recibirá tamén Contos arredor do lume, de Alba de Vales, nunha sesión dirixida ao público familiar.
A programación de Vimianzo continuará no Castro das Barreiras coa presenza de José Luis Gutiérrez “Don Guti” e o seu espectáculo Filandar, nunha proposta que dialoga coa memoria ancestral e coa tradición oral.
A directora do Festival Atlántica, Soledad Felloza, destaca que "a función de María da Pontragha será a primeira sesión para público adulto e, por tanto, marcará a inauguración desta edición. María é unha das grandes voces da narración oral galega e que, con humor, retranca e unha enorme capacidade para conectar co público, levará a Vimianzo un espectáculo perfecto para dar o pistoletazo de saída ao festival".
No caso José Luis Gutiérrez "Don Guti" salienta que "é un dos mellores narradores da Península". Ademais, antes da súa actuación, Tito Concheiro, arqueólogo e director da campaña de escavación, guiará unha visita ao castro "na que explicará as novidades e os achados desta nova campaña arqueolóxica. Unha magnífica combinación de patrimonio e narración oral".
Novas experiencias arredor da palabra
A relación entre narración e patrimonio será tamén protagonista noutras localizacións da contorna, mantendo unha das liñas características de Atlántica: recuperar espazos históricos, naturais e comunitarios para crear novas experiencias arredor da palabra.
"Con esta presenza na Costa da Morte, Atlántica reforza a súa vocación de festival de territorio, demostrando que cada lugar conserva historias propias que poden volver ser contadas, compartidas e reinterpretadas", subliña Soledad Felloza.
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