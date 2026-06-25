La obra del maestro de la pintura Xosé Vizoso ya embellece la piscina municipal de Padrón

La obra de Xosé Vizoso ya decora la piscina de Padrón. Y fue el propio regidor local, Anxo Arca, acompañado por ediles y su homólogo en Brión, Pablo Lago (el artista residía en este último municipio) quien encabezó la inauguración de un mural en el complejo para el baño, una obra realizada por el propio artista que servirá para mantener vivo el legado de uno de los creadores más destacados de la cultura gallega contemporánea.

La nueva intervención artística pasa a formar parte de las instalaciones deportivas municipales, aportando un nuevo valor cultural a un espacio muy frecuentado por la ciudadanía. El mural constituye además una muestra de reconocimiento a la figura de Vizoso, creador con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito del diseño, la pintura y la escultura.

Proyección cultural

Nacido en Mondoñedo y estrechamente vinculado a Brión, Vizoso desarrolló una parte fundamental de su carrera profesional en Sargadelos, convirtiéndose en uno de los nombres imprescindibles para comprender la evolución del arte y del diseño en Galicia durante las últimas décadas. Su obra contribuyó a proyectar la identidad cultural gallega dentro y fuera las nuestras fronteras gallegas, dejando una huella que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores.

Durante la inauguración, los representantes institucionales destacaron la importancia de conservar y divulgar el patrimonio cultural gallego a través de iniciativas que acercan el arte a los espacios públicos y a la vida cotidiana de la ciudadanía. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Padrón reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y con la puesta en valor de figuras que han contribuido de manera decisiva al desarrollo artístico y creativo de Galicia.